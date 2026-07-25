Μαρέσκα: «Δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία της Μάντσεστερ Σίτι»

Η Μάντσεστερ Σίτι αλλάζει σελίδα μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα, όμως ο Έντσο Μαρέσκα ξεκαθαρίζει πως η αγωνιστική ταυτότητα του συλλόγου δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί δραστικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θεωρώ τον Πεπ τον κορυφαίο προπονητή στον κόσμο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και ένα προνόμιο. Το να διαδέχεσαι έναν προπονητή που έμεινε τόσα χρόνια σε έναν σύλλογο δεν είναι εύκολο, όπως συνέβη μετά τον Φέργκιουσον και τον Βενγκέρ.

Στόχος μου είναι να κάνω το σωστό για τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Πιστεύω ότι ο λόγος που επέλεξαν εμένα είναι επειδή βλέπουν παρόμοια αγωνιστική φιλοσοφία: επιθετικότητα χωρίς την μπάλα, έλεγχο του αγώνα και προσπάθεια να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».