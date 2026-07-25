Χιτ και Ουόριορς εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΡόζαν

Μετά την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς οι ομάδες που διεκδίκησαν τον «Βασιλιά» στρέφονται σε άλλες λύσεις.

Σύμφωνα με τον insider του NBA, Έβαν Σαϊντέρι, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, αφού έχασαν την κούρσα απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Ο πολύπειρος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς και η περίπτωσή του αποτελεί μια αξιόπιστη λύση, με τον ΝτεΡόζαν να είναι διατεθειμένος να υπογράψει minimum συμβόλαιο.

Ο ΝτεΡόζαν έχει πλούσιες παραστάσεις στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Ράπτορς, των Σπερς, των Μπουλς και των Κινγκς και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας ομάδας.