«Η Άρσεναλ προσφέρει στην Ατλέτικο τον Γκιόκερες ως αντάλλαγμα για τον Άλβαρες»!

Δημοσίευμα «βόμβα» από την Ισπανία, αναφέρει ότι η Άρσεναλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον Βίκτορ Γκιόκερες ως έμψυχο αντάλλαγμα για τον Χουλιάν Άλβαρες.

Οι «Κανονιέρηδες» έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού και σύμφωνα με το «Cadena Ser», oι άνθρωποι της Άρσεναλ πέρα από χρήματα προσφέρουν στους «ροχιμπλάνκος» και τον Βίκτορ Γκιόκερες!

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η πρόθεση της Άρσεναλ είναι να «γλυκάνει» την Ατλέτικο Μαδρίτης προσφέροντας της την προοπτική να αποκτήσει τον 28χρονο Σουηδό και να βάλει χρήματα στα ταμεία της από την πώληση του Χουλιάν Άλβαρες.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η Άρσεναλ ασκεί μεγάλες πιέσεις στην Ατλέτικο για να επιτευχθεί συμφωνία για τον Αργεντινό επιθετικό.