Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «κόβει» κάθε συζήτηση αποχώρησης του Μπρούνο Φερνάντες

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ενήμεροι για τα μεταγραφικά σενάρια που κυκλοφορούν για τον Μπρούνο Φερνάντες, όμως δεν συζητούν το ενδεχόμενο αποχώρησης του 31χρονου μεσοεπιθετικού.
Ο Φερνάντες παίζει ρόλο-κλειδί στα πλάνα του Μάικ Κάρικ και προέρχεται από μια από τις καλύτερες σεζόν του με την φανέλα της Γιουνάιτεντ, αποτελώντας το βαρόμετρο της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Ο Πορτογάλος από την πλευρά του, έχει κλείσει τα αυτιά στις μεταγραφικές... σειρήνες, με τα «θέλω» του να συμβαδίζουν με την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.