Η Γιουβέντους πιέζει την Παρί για τον Κόλο Μουανί

Οι «μπιανκονέρι» έχουν θέσει ως μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού και πιέζουν την Παρί για την επίτευξη του deal.

Ο Ράνταλ Κόλο Μουανί αποτελεί εδώ και καιρό διακαή πόθο της Γιουβέντους, με τους «μπιανκονέρι» το τελευταίο διάστημα να έχουν πατήσει... γκάζι στην προσπάθεια απόκτηση του 27χρονου στράικερ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι ιθύνοντες της «Βέκια Σινιόρα» έχουν διαρκείς επαφές με τους ανθρώπους της Παρί, ψάχνοντας την «χρυσή τομή», για την επίτευξη του deal.

Σύμμαχος τις Γιουβέντους στις διαπραγματεύσεις είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, που θέλει να επιστρέψει στους «μπιανκονέρι» και από την πλευρά του πιέζει την Παρί για να τον παραχωρήσει.