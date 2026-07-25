«Ο ΟΦΗ πιέζει για τον Νικολάου, προχωρημένες οι επαφές»

Ο ΟΦΗ προσπαθεί να αποκτήσει τον Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του ΟΦΗ για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Ο Χρήστος Κόντης θέλει τον 28χρονο στόπερ, καθώς θεωρεί ότι ταιριάζει στην ομάδα και στην Ιταλία αναφέρουν πως οι επαφές των δύο πλευρών είναι προχωρημένες.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ilovepalermocalcio που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Παλέρμο, είναι στο στόχαστρο των Κρητικών, οι οποίοι πιέζουν για να τον αποκτήσουν άμεσα. Μάλιστα, σημειώνεται πως οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.