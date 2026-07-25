Κινγκς Κάνγκουα: Η ζωή του κύκλους κάνει (vids)

Ο μεγάλος αδελφός, η εφηβική περιπέτεια στο Ισραήλ που άνοιξε τον κύκλο και η επιστροφή για τον χαφ από τη Ζάμπια

Η ποδοσφαιρική ιστορία της Αφρικής είναι γεμάτη από ιστορίες παικτών που αρπάζουν από τα μαλλιά μια απρόσμενη ευκαιρία για να καθιερωθούν στο ανώτερο επίπεδο. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι που πρέπει πρώτα να κάνουν έναν ολόκληρο κύκλο για να φτάσουν εκεί όπου ήταν εξαρχής «γραφτό» να βρεθούν.

Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια που κλείνει στον Παναθηναϊκό, διάνυσε μια πολύ παράξενη διαδρομή για να βρει την καθιέρωση στο ποδόσφαιρο. Η Χάποελ Μπερ Σεβά, ο σύλλογος που υπηρετεί μέχρι τώρα, ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός σταθμός της ζωής του, αλλά όχι εκείνος που του άνοιξε αμέσως την πόρτα. Χρειάστηκε να περάσουν επτά χρόνια, να ταξιδέψει σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, να γνωρίσει επιτυχίες, απογοητεύσεις και αμφισβήτηση, μέχρι να επιστρέψει στο ίδιο μέρος και να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η ιστορία του αρχίζει στην Κασάμα, μια μικρή πόλη στη βόρεια Ζάμπια. Η οικογένειά του μετακόμισε νωρίς στην πρωτεύουσα Λουσάκα, όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο πατέρας του είχε αγωνιστεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο και ήταν εκείνος που μετέδωσε στα παιδιά του την αγάπη για το παιχνίδι.

Στα οκτώ του χρόνια εντάχθηκε στην ακαδημία της Happy Hearts, έναν σύλλογο που έχει αναδείξει αρκετούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ζάμπιας. Ο ίδιος έχει πει ότι από εκείνη την ηλικία το ποδόσφαιρο έγινε ολόκληρη η ζωή του.

Για τον Κινγς δεν υπήρχε κάποιο παιδικό ίνδαλμα από την αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, την οποία όλα τα παιδιά στη Ζάμπια παρακολουθούν σαν… ιεροτελεστία κάθε Σάββατο. Το πρότυπό του βρισκόταν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο Έβανς Κάνγκουα, μεγαλύτερός του κατά επτά χρόνια, ήταν εκείνος που άνοιγε το δρόμο κι έκανε τα πρώτα βήματα. Ο Κινγκς ακολουθούσε. Έχει παραδεχτεί ότι στη φάση της εφηβείας του ήταν τόσο μιμητικός, που προσπαθούσε ακόμα και να… βαδίζει όπως ο Έβανς!

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε το 2017. Χάρη στη συνεργασία της Happy Hearts με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ο 18χρονος τότε μέσος ταξίδεψε στο Ισραήλ για να ενταχθεί στην ομάδα νέων της ισραηλινής ομάδας. Καλά λόγια, βέβαια, είπε κι ο Έβανς, ο οποίος τότε είχε συμπληρώσει δύο χρόνια ποδοσφαιρικής παρουσίας στο Ισραήλ.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Κινγκς έφευγε από τη Ζάμπια. Δεν γνώριζε τη γλώσσα, δεν είχε ζήσει ποτέ μόνος του και έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά άφησε θετικές εντυπώσεις, πέτυχε εννέα γκολ με την ομάδα νέων, έδειξε ότι διέθετε ποιότητα. Αλλά όχι τόση που να μεταφραστεί σ’ ένα επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ακολούθησαν η επιστροφή στη Happy Hearts και η μεταγραφή στη Buildcon, μια από τις καινούργιες ομάδες της χώρας, που δίνουν ευκαιρίες σε νέους παίκτες. Όλα αυτά μέχρι που το καλοκαίρι του 2019, που παρουσιάστηκε μια νέα ευρωπαϊκή ευκαιρία. Η Άρσεναλ Τούλα από τη Ρωσία πείστηκε να τον δοκιμάσει μετά από… προτροπή του Έβανς, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει δύο χρόνια παρουσίας στη συγκεκριμένη ομάδα και τελικά έμεινε σ’ αυτήν για έξι σεζόν, ως το 2023.

Ο Κινγκς βρέθηκε στη Ρωσία, με τον αδελφό του παρέα μεν, αλλά σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχε ζήσει μέχρι τότε. Το κλίμα, η γλώσσα και η καθημερινότητα αποτέλεσαν μεγάλες προκλήσεις, όμως ο ίδιος θεωρεί ότι εκεί διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του ως επαγγελματία. Σε συνεντεύξεις του έχει εξηγήσει ότι εκείνη την περίοδο στηρίχθηκε περισσότερο από ποτέ στην πίστη του. «Η πίστη μου είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου», είχε δηλώσει.

Στην Τούλα άρχισε να δείχνει και την ποδοσφαιρική του ευελιξία. Αγωνιζόταν ως κεντρικός μέσος, ως επιτελικός, ακόμη και σε πιο ελεύθερο ρόλο, χωρίς να τον απασχολεί η θέση. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να βοηθά την ομάδα να κερδίζει. Ο Ιγκόρ Τσερεβτσένκο του έδωσε τις πρώτες του ευκαιρίες, όμως αυτός που τον καθιέρωσε ήταν ο Σεργκέι Ποντπάλι, που τον πίστεψε, τον έβαλε βασικό και δικαιώθηκε.

Το χαρακτηριστικό του Κάνγκουα είναι ότι δεν κυνηγάει προσωπικά στατιστικά ή γκολ. Ήταν εκείνος που δεχόταν να υπηρετήσει όποιον ρόλο απαιτούσε το παιχνίδι. Αν «πρέπει» να σκοράρει, θα ψάξει το γκολ. Αν πρέπει να παγώσει το ρυθμό, θα ασχοληθεί μ’ αυτό. Θεωρείται παίκτης προπονητή, γι’ αυτό και οι περισσότεροι προπονητές τον εμπιστεύονται. Το ντεμπούτο του στην εθνική της Ζάμπια έγινε το 2019, σε ηλικία μόλις 20 ετών, και μέχρι τώρα μετράει 43 συμμετοχές κι 7 γκολ.

Οι εμφανίσεις του στη Ρωσία άνοιξαν τον δρόμο για τον Ερυθρό Αστέρα. Η μεταγραφή στο Βελιγράδι το 2022 έμοιαζε με το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του. Αγωνίστηκε στο Champions League, κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο Σερβίας και έζησε την πίεση ενός συλλόγου που παλεύει κάθε χρόνο για τίτλους.

Σταδιακά, όμως, έχασε τη θέση του στο βασικό σχήμα. Ο Μίλος Μιλόγεβιτς, που ξεκινούσε την ενδεκάδα απ’ αυτόν, άρχισε να τον κρατάει στον πάγκο, ήθελε πιο τεχνίτες παίκτες στο κέντρο. Ο χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε σημαντικά. Ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ ότι αυτή η περίοδος τον επηρέασε. Παραδέχθηκε ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής μένει για μεγάλο διάστημα στον πάγκο, είναι δύσκολο να διατηρήσει την αυτοπεποίθησή του.

Τη σεζόν 2023-24 αποφάσισε να μετακομίσει στο Βέλγιο. Δόθηκε δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα στην Κορτράικ, με στόχο να βρει πάλι ρυθμό μέσω των συνεχόμενων παιχνιδιών. Στο δεύτερο μισό της σεζόν έκανε 12 εμφανίσεις, αλλά φάνηκε ότι ο κύριος σκοπός του δανμεισμού δεν έπιασε.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκε ξανά η Χάποελ Μπερ Σεβά. Το καλοκαίρι του 2024 ο ισραηλινός σύλλογος αποφάσισε να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη. Στην ανακοίνωση της επιστροφής του μίλησε για έναν σύλλογο που του είχε προσφέρει τα πρώτα σημαντικά εφόδια της καριέρας του και για μια πόλη στην οποία διατηρούσε μόνο όμορφες αναμνήσεις.

Η δεύτερη θητεία του αποδείχθηκε εντυπωσιακή. Καθιερώθηκε αμέσως στη βασική ενδεκάδα, άρχισε να σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα από κάθε άλλη περίοδο της καριέρας του και εξελίχθηκε στον κινητήριο μοχλό της μεσαίας γραμμής της Χάποελ. Οι εμφανίσεις του τον ανέδειξαν αρχικά κορυφαίο ξένο ποδοσφαιριστή του ισραηλινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια πολυτιμότερο παίκτη ολόκληρης της λίγκας, οδηγώντας παράλληλα την ομάδα στην κορυφή. Ως τώρα στην Χάποελ Μπερ Σέβα έγραψε 83 συμμετοχές με εντυπωσιακά νούμερα (29 γκολ και 19 ασίστ), κάτι που δείχνει πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι και πόσο μπορεί πια να εκμεταλλεύεται την εμπειρία του.

Τι παίρνει ο Παναθηναϊκός; Ένα «οκτάρι» που μπορεί να σκοράρει, αλλά μπορεί και να τρέξει. Ξεχωρίζει για την ποιότητα της πρώτης πάσας, την ικανότητά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση και τα δυνατά σουτ εκτός περιοχής. Διαθέτει αντίληψη του χώρου και υψηλό ρυθμό στο παιχνίδι του, ενώ συμμετέχει ενεργά και στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια της προσωπικότητάς του να βρίσκεται μακριά από τα γήπεδα. Το 2021 δημιούργησε τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία στην Κανιάμα της Λουσάκα, μία από τις πιο φτωχές συνοικίες της πρωτεύουσας. Ήθελε να προσφέρει στα παιδιά της περιοχής την ευκαιρία που κάποτε είχε και ο ίδιος στην Happy Hearts. Ήταν ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι στον τόπο που τον διαμόρφωσε, χωρίς να ξεχνά από πού ξεκίνησε.