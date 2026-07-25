Άρης: Η υπέρβαση του Σιάο, το πλάνο του Ζήση και η... καρδιά του Τολιόπουλου

Η διοίκηση του Άρη ολοκλήρωσε μια σπουδαία οικονομική και αγωνιστική υπέρβαση για να ντύσει ξανά στα «κιτρινόμαυρα» τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τον ίδιο τον παίκτη να αποτελεί τον καταλύτη της μεταγραφής.

Η επιστροφή του 30χρονου διεθνή γκαρντ αποτελούσε κοινό στόχο της τεχνικής ηγεσίας και της διοίκησης. Το πράσινο φως δόθηκε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος αναγνώρισε τη σημασία της κίνησης και την ισχυρή σύνδεση του παίκτη με τον σύλλογο και παρείχε την απαραίτητη οικονομική στήριξη, δίνοντας πλήρη ελευθερία κινήσεων στους συνεργάτες του.

Την υλοποίηση του πλάνου ανέλαβε ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης. Ο Ζήσης χειρίστηκε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις, εξισορροπώντας τις απαιτήσεις του αθλητή με τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Ο Άρης κράτησε μια σταθερή και ξεκάθαρη στάση, προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές: πρόσφερε 3,6 εκατομμύρια ευρώ για τετραετές συμβόλαιο στον παίκτη, καθώς και 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για το buy out, προχωρώντας μόνο σε μικρές σχετικά διορθώσεις μέχρι την τελική συμφωνία.

Ωστόσο, ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ολοκλήρωση του deal ήταν η επιθυμία του ίδιου του Τολιόπουλου. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει ανώτερη οικονομικά πρόταση, ο Έλληνας άσος επέλεξε τον Άρη με βάση και το συναίσθημα. Στην απόφασή του μέτρησαν η πετυχημένη προηγούμενη θητεία 3,5 ετών (2019 & 2022-25) με την κιτρινόμαυρη φανέλα, η αγάπη των φιλάθλων και το γενικότερο δέσιμο με τον οργανισμό του Άρη, αλλά και η εξαιρετική του σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη από τη συνεργασία και την κοινή τους πορεία στην Εθνική ομάδα.