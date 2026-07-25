Προπονήθηκε στη Μύκονο ο Χάρντεν (pic)

Η Μύκονος το καλοκαίρι έχει την τιμητική της, με τον Χάρντεν να περνάει στιγμές ξεκούρασης, αλλά παράλληλα να μην αφήνει το σώμα ενόψει της νέας σεζόν.
Έτσι ο Χάρντεν μαζί με τον Χάιλαντ βρέθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου για να κάνουν προπόνηση, με τους μικρούς αθλητές της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους.
Thank you @JHarden13 and @BizzyBones11— MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) July 24, 2026
💙🏀
Κατά την διάρκεια των ατομικών τους προπονήσεων που πραγματοποιούν στο Κλειστό μας,
μικροί αθλητές των Ακαδημιών μας είχαν την τύχη να τους συναντήσουν απο κοντά
και να παρακολουθήσουν μέρος των ασκήσεών τους.#mykonosbetssonbc… pic.twitter.com/n3IDlC0IiV