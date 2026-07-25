Προπονήθηκε στη Μύκονο ο Χάρντεν (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν μαζί με τον Μπόουνς Χάιλαντ βρέθηκαν στη Μύκονο κι έκαναν προπόνηση υπό το βλέμμα των παιδιών των ακαδημιών της ομάδας.

Η Μύκονος το καλοκαίρι έχει την τιμητική της, με τον Χάρντεν να περνάει στιγμές ξεκούρασης, αλλά παράλληλα να μην αφήνει το σώμα ενόψει της νέας σεζόν.

Έτσι ο Χάρντεν μαζί με τον Χάιλαντ βρέθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου για να κάνουν προπόνηση, με τους μικρούς αθλητές της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους.