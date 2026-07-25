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Προπονήθηκε στη Μύκονο ο Χάρντεν (pic)

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τζέιμς Χάρντεν μαζί με τον Μπόουνς Χάιλαντ βρέθηκαν στη Μύκονο κι έκαναν προπόνηση υπό το βλέμμα των παιδιών των ακαδημιών της ομάδας.

Η Μύκονος το καλοκαίρι έχει την τιμητική της, με τον Χάρντεν να περνάει στιγμές ξεκούρασης, αλλά παράλληλα να μην αφήνει το σώμα ενόψει της νέας σεζόν.

Έτσι ο Χάρντεν μαζί με τον Χάιλαντ βρέθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου για να κάνουν προπόνηση, με τους μικρούς αθλητές της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους.

Προπονήθηκε στη Μύκονο ο Χάρντεν (pic)