Χωρίς και τον Καμπάγιεφ η Ντιναμό στην Τούμπα - Η «αποκάλυψη» του Ουκρανού

Μία ακόμα απουσία για τη Ντιναμό Κιέβου ενόψει Τούμπας (30/7 20:45), καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Βλάντισλαβ Καμπάγιεφ θα επιστρέφει στην ενεργό δράση στις αρχές Αυγούστου.

Μία ακόμα απουσία έγινε και με τη... βούλα γνωστή για τους Ουκρανούς ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα κρίνει και την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Europa League,

O Bλάντισλαβ Καμπάγιεφ αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, πως θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά το δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προπονούμαι μόνο δύο μέρες, όχι ακόμα με πλήρη ρυθμό, νομίζω ότι θα είμαι σε πλήρη ρυθμό μετά τον δεύτερο αγώνα με τον ΠΑΟΚ».

Η λίστα των απουσιών αυξάνεται λοιπόν για τον Ίγκορ Κόστιουκ, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στους Βιβτσαρένκο, Ζαχαρτσένκο, Ποπόφ, Σιρότα, Ραμαντάνι, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ, που συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα.