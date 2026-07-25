«Φεύγουν» τα διαρκείας του ΠΑΟΚ: «10.124 και συνεχίζουμε, κάθε φωνή κάνει τη διαφορά»

Περισσότεροι από 10.000 ασπρόμαυροι φίλαθλοι έχουν κλείσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν στην Τούμπα, σε μία σεζόν ιστορική, καθώς όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία πριν την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο.
Στην καθημερινή ενημέρωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε πως 10.124 εισιτήρια διαρκείας έχουν βρει κάτοχο, με την προπώληση να συνεχίζεται σταθερά.
Η προθεσμία για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας εκπνέει την προσεχή Τρίτη (28/7), ενώ η ελεύθερη προπώληση θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Αυγούστου.
«Κάθε θέση έχει σημασία. Κάθε φωνή κάνει τη διαφορά. 10.124 διαρκείας. Και συνεχίζουμε.»