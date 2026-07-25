DS Performance Line: Νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής, διαθέσιμη στα DS 3, N°4 και DS 7 (pics)

Η DS Automobiles ανακοινώνει την έναρξη των παραγγελιών της νέας περιορισμένης παραγωγής έκδοσης DS PERFORMANCE Line, διαθέσιμη για τα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7.

Από το 2015, η DS Automobiles αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E ως πεδίο εξέλιξης της τεχνογνωσίας της. Σήμερα, αυτή η εμπειρία μεταφέρεται απευθείας στα μοντέλα παραγωγής μέσα από τη νέα περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS PERFORMANCE Line.

Διαθέσιμη στα DS 3, N°4 και DS 7, η νέα πρόταση της DS Automobiles προσφέρει σημαντικά πλουσιότερο εξοπλισμό σε σχέση με την έκδοση Pallas, αλλά και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση.

Η έκδοση DS PERFORMANCE Line αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία της DS Automobiles μέσα από δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αποκλειστικές λεπτομέρειες και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, όπως η επένδυση Alcantara®. Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει διακριτικά τον συνδυασμό πολυτέλειας και σπορ χαρακτήρα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της μάρκας.

“ Η έκδοση DS PERFORMANCE Line, εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά χρώματα του μονοθεσίου DS E-TENSE FE25 της Formula E, εκφράζει την επιθυμία μας να μεταφέρουμε στον δρόμο την εκλεπτυσμένη αισθητική και το πάθος που μας συνοδεύουν στις αγωνιστικές πίστες εδώ και δέκα χρόνια. Η απόδοση βρίσκεται στην καρδιά της υπεροχής.”

Xavier PEUGEOT, CEO της DS Automobiles

Νέα δυνατότητα ενημέρωσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση του ChatGPT ήδη από τις αρχές του 2024, η DS Automobiles προχωρά ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του συστήματος DS IRIS SYSTEM.

Το σύστημα φωνητικών εντολών εμπλουτίζεται πλέον με τη νέα λειτουργία Latest News, η οποία επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να απαντά άμεσα σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό έως τις διεθνείς εξελίξεις.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις των DS 3, N°4 και DS 7 που διαθέτουν ήδη φυσική αναγνώριση φωνής με ενσωματωμένο ChatGPT.

Τρία μοντέλα με ξεχωριστή προσωπικότητα

Η γκάμα της DS Automobiles αξιοποιεί τεχνολογίες που προέρχονται απευθείας από τους αγώνες, ιδιαίτερα στη βελτιστοποίηση των ηλεκτροκίνητων συστημάτων E-TENSE και των plug-in υβριδικών συστημάτων, με βασικό γνώμονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, η περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS PERFORMANCE Line χαρίζει στα DS 3, N°4 και DS 7 μια πιο ξεχωριστή αισθητική, εμπνευσμένη από το αγωνιστικό μονοθέσιο DS E-TENSE FE25.

Χαρακτηριστικές σατινέ χρυσές και στιλπνές μαύρες λεπτομέρειες εμφανίζονται σε επιλεγμένα σημεία, όπως τα λογότυπα, οι επιγραφές, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, τα κέντρα των τροχών και οι ζάντες, ανάλογα με το μοντέλο, ενισχύοντας τον δυναμικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα κάθε έκδοσης.

Στο εσωτερικό, οι επενδύσεις Alcantara® και οι αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα, άνεση και προηγμένη τεχνολογία, στοιχεία που αποτελούν τη χαρακτηριστική υπογραφή της DS Automobiles.

DS 3 PERFORMANCE Line

Η δυναμική του εμφάνιση γίνεται άμεσα αντιληπτή χάρη στις αποκλειστικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στην πίσω κολόνα, οι οποίες παραπέμπουν στο χρυσό και μαύρο μοτίβο του μονοθεσίου Formula E, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο καπό δεσπόζει το αποκλειστικό έμβλημα DS PERFORMANCE Line, ενώ οι σατινέ χρυσοί εξωτερικοί καθρέπτες, η μαύρη μάσκα με χρυσό λογότυπο DS και η μαύρη οροφή που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό ολοκληρώνουν την ιδιαίτερα κομψή εικόνα του. Στο πίσω μέρος, η χρυσή σατινέ επιγραφή «3» στην πόρτα του χώρου αποσκευών ολοκληρώνει τη μοναδική αισθητική ταυτότητα.

Αυτή η περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνει πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό:

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Σύστημα περιμετρικής ορατότητας με κάμερες 360 Vision

Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών OSLO σε μαύρο χρώμα με χρυσά κέντρα

Καθίσματα σε συνδυασμό Alcantara® και ύφασμα Mithy

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Ταμπλό και επενδύσεις θυρών με αποκλειστικές ραφές

Λογότυπο DS PERFORMANCE Line στο ταμπλό

Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης χωρίς πλαίσιο

Το DS 3 PERFORMANCE Line διατίθεται με δύο επιλογές κινητήριων συνόλων: 100% ηλεκτρικό

E-TENSE, και HYBRID.

Η έκδοση PERFORMANCE Line διατίθεται σε έξι εκλεπτυσμένα χρώματα: Cashmere – ένα νέο χρώμα που εισήχθη στη γκάμα με αυτήν την περιορισμένη έκδοση DS 3, που συμπληρώνεται από το Ice White, το Crystal Pearl, το Night Flight, το Lazurite Blue και το Perla Nera Black.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Η περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS 3 PERFORMANCE Line διατίθεται σε ειδική τιμή, αντίστοιχη με εκείνη της έκδοσης Pallas, προσφέροντας επιπλέον εξοπλισμό και αποκλειστικά στοιχεία εξωτερικής και εσωτερικής διαμόρφωσης συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον πελάτη.

DS 3 PERFORMANCE Line HYBRID : 31.500 ευρώ

DS 3 PERFORMANCE Line E-TENSE : 43.100 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις του DS 3 καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ενώ η μπαταρία κίνησης της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

N°4 PERFORMANCE Line

Το νέο N°4 ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στο εντυπωσιακό εμπρός μέρος, του οποίου η φωτεινή υπογραφή είναι εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE PERFORMANCE. Οι καθαρές γραμμές και η δυναμική σιλουέτα του αναδεικνύουν μια σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική ταυτότητα.

Στην έκδοση DS PERFORMANCE Line, ο χαρακτήρας αυτός ενισχύεται από αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως το έμβλημα DS PERFORMANCE Line στο καπό, τα σατινέ χρυσά καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών και τα διακοσμητικά στοιχεία στην πίσω κολόνα με το χαρακτηριστικό μοτίβο του μονοθεσίου Formula E. Στο πίσω μέρος, μέρος του λογοτύπου διαθέτει σατινέ χρυσό φινίρισμα, υπογραμμίζοντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα από Alcantara® και η ειδική επιγραφή DS PERFORMANCE Line στο ταμπλό δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει πολυτέλεια και σπορ χαρακτήρα.

Η έκδοση N°4 PERFORMANCE Line περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό:



Σύστημα DS IRIS SYSTEM με συνδεδεμένη πλοήγηση, προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με ενσωματωμένο ChatGPT και τη νέα λειτουργία Latest News, καθώς και 3 χρόνια συνδεδεμένων υπηρεσιών. Στην έκδοση E-TENSE περιλαμβάνονται επίσης το EV Routing και η εφαρμογή e-Routes για βέλτιστο προγραμματισμό ηλεκτρικών διαδρομών

Μαύρα διακοσμητικά περιμετρικά των παραθύρων

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών MINNEAPOLIS σε μαύρο χρώμα για τις εκδόσεις HYBRID, PLUG-IN HYBRID ή ζάντες ZURICH 19 ιντσών σε μαύρο και diamond-cut φινίρισμα για την έκδοση E-TENSE, με σατινέ χρυσά κέντρα

Καθίσματα, ταμπλό και επενδύσεις θυρών με επένδυση μαύρης Alcantara®.

Επιγραφή DS PERFORMANCE Line στο ταμπλό

Αλουμινένια πεντάλ και υποπόδιο

Inox κατώφλι εμπρός θυρών DS AUTOMOBILES

Πίσω φιμέ κρύσταλλα και ηχομονωτικά κρύσταλλα εμπρός / πίσω

Το N°4 DS PERFORMANCE Line είναι το μοναδικό Premium hatchback της αγοράς που διατίθεται με πολλαπλές επιλογές κινητήριων συνόλων:

E-TENSE, 100% ηλεκτρικό 213hp

HYBRID 145hp

PLUG-IN HYBRID 240hp

Στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση των 213 ίππων, το N°4 E-TENSE έχει αυτονομία έως και 450 km στον μικτό κύκλο WLTP.

Η έκδοση DS PERFORMANCE Line είναι διαθέσιμη σε 5 εκλεπτυσμένους χρωματισμούς: Pearl White, Crystal Pearl, Night Flight, Cashmere και Perla Nera Black.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Ακολουθώντας την ίδια εμπορική φιλοσοφία, το N°4 PERFORMANCE Line διατίθεται σε ειδική τιμή αντίστοιχη με εκείνη της έκδοσης Pallas, προσφέροντας επιπλέον εξοπλισμό και αποκλειστικά στοιχεία εξωτερικής και εσωτερικής διαμόρφωσης συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον πελάτη.

N°4 PERFORMANCE Line HYBRID 145 : 34.100 ευρώ

N°4 DS PERFORMANCE Line PLUG-IN HYBRID 225: 47.700 ευρώ

N°4 DS PERFORMANCE Line E-TENSE 213hp: 46.200 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις του N°4 καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ενώ η μπαταρία κίνησης της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

DS 7 PERFORMANCE Line

Ένα επιβλητικό και κομψό SUV, σχεδιασμένο για μεγάλα ταξίδια, το DS 7 συνδυάζει ξεχωριστή αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης. Κάθε λεπτομέρεια στο εσωτερικό του αναδεικνύει τη γαλλική τεχνογνωσία και την ιδιαίτερη φιλοσοφία της DS Automobiles γύρω από την τέχνη του ταξιδιού.

Στην έκδοση PERFORMANCE Line, ο δυναμικός χαρακτήρας του ενισχύεται μέσα από αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο των αγώνων, όπως το ειδικό έμβλημα στο καπό, η μαύρη μάσκα με σατινέ χρυσό λογότυπο DS, η χρυσή σατινέ επιγραφή «7» στην πίσω πόρτα και τα χρυσά καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών.

Αυτή η έκδοση περιορισμένης παραγωγής περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού:

Σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης DS DRIVE ASSIST

Σύστημα περιμετρικής ορατότητας με κάμερες 360 Vision

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free

Ασύρματη φόρτιση smartphone και δύο εμπρός θύρες USB

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών SILVERSTONE σε μαύρο χρώμα με σατινέ χρυσά κέντρα και μαύρα καλύμματα μπουλονιών

Επιγραφή DS PERFORMANCE Line στο ταμπλό

Η ειδική έκδοση διατίθεται σε έξι αποχρώσεις αμαξώματος: Sapphire Blue, Crystal Pearl, Night Flight, Lacquered Grey, Titanium Grey και Perla Nera Black.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Η ειδική έκδοση DS 7 PERFORMANCE Line διατίθεται αποκλειστικά με τον κινητήρα BlueHDi 130 και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, σε ειδική τιμή που εξασφαλίζει στον πελάτη συνολικό όφελος άνω των 5.000 ευρώ:

DS 7 PERFORMANCE Line BlueHDi 130 Auto: 43.500 ευρώ.

Όλες οι εκδόσεις του DS 7 καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών.