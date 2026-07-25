Βόλος: Πάει για το «μπαμ» με τον Ανταμά Τραορέ

Τον διεθνή χαφ Ανταμά Τραορέ κινείται για να αποκτήσει ο Βόλος.

Μια δυνατή μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Βόλος, καθώς θέλει να αποκτήσει τον Ανταμά Τραορέ, ο οποίος την προηγούμενη διετία αγωνιζόταν στην τουρκική Αμέντ.

Ο διεθνής με το Μάλι χαφ έχει πλούσιο βιογραφικό, καθώς έχει αγωνιστεί με τη Χαλ, και τις Χατάισπορ, Λιλ, Μετς, Ρίο Άβε και Σερκλ Μπριζ. Με την Μονακό κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας το 2016-17, όταν προπονητής ήταν ο Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Με την Αμέντ έκανε δύο γεμάτες σεζόν με 31 και 32 ματς αντίστοιχα σε όλες τις διοργανώσεις. Στην πρώτη πέτυχε επτά γκολ και έδωσε δύο ασίστ, ενώ στην δεύτερη σημείωσε τρία τέρματα και έδωσε άλλες τόσες τελικές πάσες.

