«Πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ στον Ολυμπιακό για Ορτέγκα»

Η Ρίβερ Πλέιτ φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στο στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται εδώ και καιρό ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τους Αργεντινούς να καταθέτουν επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος τονίζει πως ο αριστερός μπακ είναι θετικός στο να γίνει αυτή η μεταγραφή.

Αν και δεν αναφέρονται χρήματα, είναι γεγονός πως η Ρίβερ Πλέιτ δεν μπορεί να καλύψει το ποσό που ζητούν οι «ερυθρόλευκοι», με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να αναφέρει μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι έχουν απορριφθεί προτάσεις για τον Ορτέγκα.

Στον Ολυμπιακό θα ήθελαν να πουλήσουν έναν εκ των δύο αριστερών μπακ που διαθέτουν στο ρόστερ, επειδή τόσο ο Ορτέγκα όσο και ο Μπρούνο είναι κάτοχοι μη κοινοτικών διαβατηρίων. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν φτάσει μια πρόταση που τους καλύπτει οικονομικά.

