World Cup ανδρών: Με Ιταλία η εθνική για μία θέση στον τελικό

Με αντίπαλο την Ιταλία, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών θα διεκδικήσει σήμερα (25/7, 13:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Στο μακρινό Σίδνεϊ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία στην Ποντγκόριτσα, όταν επικράτησε στον ημιτελικό της Ουγγαρίας με 18-14 και έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία.

Η ελληνική ομάδα, που έχει ταξιδέψει στην Αυστραλία με κάποιες σημαντικές απουσίες (κάτι που ισχύει πάντως και για τις υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης), ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13, αν και «σπατάλησε» μία διαφορα πέντε τερμάτων που είχε εξασφαλίσει στη δεύτερη περίοδο.

Από τη μεριά τους, οι «σετεμπέλο» του Σάντρο Καμπάνια νίκησαν σχετικά εύκολα (18-12) τη Γεωργία και επιδιώκουν να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης για έκτη φορά, στην επιστροφή τους στο θεσμό μετά το 2023 (πέρυσι η Ιταλία δεν μετείχε, λόγω της τιμωρίας που της επέβαλε η World Aquatics για τη συμπεριφορά της ομάδας στον αγώνα κατάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 με την Ισπανία).

Η εθνική ομάδα έχει μετάσχει 17 φορές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League) και μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις έχει καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι μετράει 2/2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο: το 1997 στην Αθήνα είχε νικήσει 8-4 την Ουγγαρία και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα είχε επιβληθεί ξανά των Μαγυάρων με 18-14.

Την Ιταλία, η «γαλανόλευκη» την έχει συναντήσει μία φορά σε ημιτελικό, το 2022 στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, όπου γνώρισε την ήττα με 11-10.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, που έγινε τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη, με τους «σετεμπέλο» να παίρνουν τη νίκη με 16-14. Στις αρχές του 2026, όμως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε δύο φορές των «σετεμπέλο» στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, 15-13 στη Β΄ φάση και 12-5 στον «μικρό» τελικό.

Στον άλλο ημιτελικό του World Cup, που θα αρχίσει στις 11:30 π.μ., η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Αυστραλία, η οποία στα προημιτελικά έκανε τη μεγάλη έκπληξη και άφησε εκτός τετράδας την κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 26/7, στις 11 π.μ. (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα (07:30) οι ηττημένοι των ημιτελικών θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.