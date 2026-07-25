Ντιναμό Κιέβου: Χειρουργήθηκε ο Βιβτσαρένκο - To μήνυμα του Ουκρανού (pic)

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο μπακ της Ντιναμό Κιέβου, Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο, ο οποίος θα χάσει και τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Ο μεγάλος άτυχος της Ντιναμό Κιέβου, Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο, χειρουργήθηκε χθες (24/7) μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο.

Όπως είναι αυτονόητο λοιπόν, ο Ουκρανός μπακ θα χάσει και τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (30/7 20:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το απουσιολόγιο του Ίγκορ Κόστιουκ παραμένει γεμάτο, με τους Καμπάγιεφ, Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ να παραμένουν τα ερωτηματικά, με τη συμμετοχή τους στον επαναληπτικό να κρίνεται τις επόμενες μέρες.

Εκτός της ρεβάνς θα παραμείνουν -εκτός του Βιβτσαρένκο- οι Ζαχαρτσένκο, Σιρότα, Ποπόφ, αλλά και οι Οσιπένκο, Σαλένκο.