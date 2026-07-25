Ολυμπιακός: Τελική πρόβα με Άλκμααρ ενόψει Ναϊμέγκεν

Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Άλκμααρ.

Μετά τη χθεσινή ήττα από την Αντβέρπ με 3-0, που προκάλεσε προβληματισμό, ο Ολυμπιακός κοντράρεται σήμερα (16:00, CosmoteSport 1 HD) με την Άλκμααρ, στο τελευταίο τεστ πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.

Στο φιλικό θα αγωνιστούν κυρίως όσοι δεν αγωνίστηκαν χθες, με τον Μεντιλίμπαρ να περιμένει καλύτερη εικόνα. Τα προβλήματα που εντόπισε στη δημιουργία φάσεων χτύπησαν… καμπανάκια, ενώ και η αμυντική λειτουργία παρουσίασε κι αυτή προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Βάσκος τεχνικός θα κάνει τις τελικές του δοκιμές και με την επιστροφή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, θα δουλέψει όσα δεν του άρεσαν.

