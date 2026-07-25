Ευρωμπάσκετ U18: Πρεμιέρα με το Ισραήλ

Η Εθνική Εφήβων δίνει σήμερα (25/7, 14.00) τον πρώτο της αγώνα στο Ευρωμπάσκετ U18. Στο Τρεντίνο αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Η Ελλάδα βρει απέναντί της μια μαχητική ομάδα, κάτι που τονίζει ο Ανδρέας Γαβαλάς, συνεργάτης του Βασίλη Σκροπολίθα στο τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος: “Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σκληρή και μαχητική ομάδα για την 1η αγωνιστική του Eurobasket U18. Το Ισραήλ είναι μια ομάδα που ποτέ δεν τα παρατάει ό,τι και να συμβεί στο παιχνίδι και παίρνει ρυθμό από την άμυνά του. Οφείλουμε να είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμοι στις σύνθετες άμυνες που θα χρησιμοποιήσουν και να πάρουμε σωστές αποφάσεις στην πίεσή τους. Θα πρέπει επίσης να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και να είμαστε επιθετικοί προς το καλάθι. Είναι απαραίτητο να είμαστε σε όλο το παιχνίδι προσηλωμένοι στην άμυνά μας, να περιορίσουμε τις διεισδύσεις σε κάποιους παίκτες του αντιπάλου που είναι πάρα πολύ επιθετικοί προς το καλάθι, όπως ο Aronov και ο Azriel, αλλά και να ματσάρουμε την ενέργεια των ψηλών όπως του Musis και του Hershko. Η ατομική και ομαδική άμυνα θα είναι σημαντικές σταθερές στο παιχνίδι μας. Εξίσου σημαντικός παράγοντας θα είναι ενέργεια και η μαχητικότητα που θέλουμε να βγάλουμε από την πρώτη στιγμή του τουρνουά”.

Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους σε επίπεδο εφήβων οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες. Το Ισραήλ νίκησε 88-77 το 2023 στη Νις της Σερβίας, ενώ την προτελευταία η Ελλάδα νίκησε 80-54 στη Γαλλία το 2009.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο, όπου θα αναμετρηθεί με την Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία. Αναλυτικά οι όμιλοι:

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ισραήλ, Ελλάδα, Αυστρία

Β’ Όμιλος: Σερβία, Τουρκία, Δανία, Σλοβακία

Γ’ Όμιλος: Γερμανία, Σλοβενία, Λιθουανία, Βουλγαρία

Δ’ Όμιλος: Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία

Το πρόγραμμα της Ελλάδας:

25/7 14.00 Ισραήλ-Ελλάδα

26/7 16.30 Ελλάδα-Αυστρλία

27/7 14.00 Γαλλία-Ελλάδα

*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε το κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει επτά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ Εφήβων. Το πρώτο ήταν το ασημένιο του 1970 με την Ελλάδα να κατακτά την δεύτερη θέση επίσης το 2007, τρία χάλκινα (1998, 2000, 2002), ενώ βρέθηκε στην κορυφή το 2008 στον Πύργο και το 2015 στο Βόλο.