ΠΑΟΚ: Έντονο ενδιαφέρον της Γκαζιαντέπ για τον Γκουγκεσασβίλι

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι έχει προσελκύει το ενδιαφέρον της Γκαζιαντέπ από την Τουρκία

Τις προηγούμενες μέρες ο Λεβαδειακός είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, με τον παίκτη να μην βλέπει θετικά τον δανεισμό στην ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Ο Γεωργιανός κίπερ όμως δύσκολα θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στο ρόστερ του Δικεφάλου, καθώς και άλλες ομάδες έχουν κινηθεί για τον παίκτη.

Η Γκαζιαντέπ της Τουρκίας έχει προσεγγίσει τόσο την πλευρά του παίκτη όσο και τον ΠΑΟΚ, για τον ετήσιο δανεισμό του Γεωργιανού τερματοφύλακα και μένει να φανεί αν θα καταλήξουμε στο deal.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο Γκουγκεσασβίλι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ατρόμητο, καταγράφοντας εννιά συμμετοχές, ενώ το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.