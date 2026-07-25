Ολυμπιακός: Με 11 αλλαγές κόντρα στην Αλκμάαρ (pic)

Νέες δοκιμές από τον Χοσέ Μεντιλίμπαρ που άλλαξε όλο το αρχικό σχήμα που έπαιξε την Παρασκευή 24/7 κόντρα στην Αντβέρπ και έχασε με 3-0.

Αλλαγμένη κατά τα 11/11 θα είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού που θα παραταχθεί στις 16.00 στο φιλικό με την Αλκμάαρ, το τελευταίο πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τη Ναιμέγκεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει τις δοκιμές και άλλαξε όλη την 11άδα που προβλημάτισε με την απόδοση της και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ξεκινάει με τους: Στουρνάρας, Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας, Εσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπι.

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Στουρνάρας. Η τετράδα στην άμυνα θα είναι από δεξιά Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο. Ο Έσε με τον Μουζακίτη μοιράζονται τη μεσαία γραμμή. Ο Ροντινέι με τον Ρόκα θα κινηθούν στα άκρα έχοντας τον Ελ Καμπί στην κορυφή και πίσω του τον Ζότα Σίλβα.

Κόντρα στην Αντβέρπ η σύνθεση του Ολυμπιακού ήταν: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (79΄Σάλιακας), Φίλης (71΄Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80΄Ζότα), Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71΄Μασούρας).