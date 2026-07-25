Στον Παναθηναϊκό η Νιγηριανή μέσος Έφι

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση, της Πις Έφι.

Παίκτρια του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται η 26χρονη κεντρική Πις Έφι. Οι «πράσινοι» όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του SDNA. τα έχουν βρει όλα με την Νιγηριανή και αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η μεταγραφή της.

Η Έφι έχει παρουσία από κορυφαία πρωταθλήματα κυρίως στο Πορτογαλικό με την φανέλα της Μπράγκα, ενώ έχει αγωνιστεί και σε όλες τις κατηγορίες της Εθνικής Νιγηρίας. Τον τελευταίο 1.5 χρόνο αγωνιζόταν στον ΟΦΗ όπου πέτυχε 9 γκολ σε 20 αναμετρήσεις στο Ελληνικό πρωτάθλημα, οδηγώντας την Κρητική ομάδα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Έτσι προστίθενται ένα σημαντικό «γρανάζι» στην κεντρική γραμμή του «τριφυλλιού», υπό τις οδηγίες του Γιάννη Χαραλαμπίδη.