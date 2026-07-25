Η Εθνική Νεανίδων ηττήθηκε από την Ιταλία με 78-68 στο δεύτερο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Εθνική Νεανίδων προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Τουλτσέα της Ρουμανίας (31/7-9/8).

Η μαχητικότητα ήταν το κλειδί για την ελληνική ομάδα σε μία ακόμη αναμέτρηση. Η πίεση στην άμυνα έφερε αποτελέσματα στο παρκέ, όπως και οι καλές συνεργασίες και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η Ιταλία προηγήθηκε μετατρέποντας το 6-11 (4’10’’) σε 12-11 (5’40’’), αλλά ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο πρώτο μισό του αγώνα. Ο Βασίλης Μασλαρινός είδε τις αθλήτριές τους να μην αφήνουν καμία φάση. Τσιανάκα και Προδρομίδη με σουτ από τα 6μ75 έγραψαν το 20-25 με τη συμπλήρωση ενός δεκαλέπτου. Ζορμπαλά, Τουμπανιάρη και Κακαρά έστειλαν την διαφορά στο +8 (24-32, 14’10’’) με την Υφαντοπούλου να βοηθά την Ελλάδα να κάνει μισό βήμα πιο μακριά (30-39, 18’50’’).

Η οικοδέσποινα προσπάθησε για την επιστροφή της και κατάφερε να πάρει για δεύτερη φορά στον αγώνα το προβάδισμα με το 39-45 (26’10’’) και το 41-47 (26’45’’) που διαμόρφωσαν Ντέμο και Υφαντοπούλου αντίστοιχα να γίνεται 48-47 (28’45’’). Η ελληνική ομάδα απάντησε άμεσα (48-49, 29′) και έφτασε στο +7 (50-57, 33’20”) με τις Ιταλίδες να επιστρέφουν για μία ακόμη φορά (61-60, 34’50”), να φτάνουν στο 72-61 (38′) και στο τελικό 78-68.

Δεκάλεπτα: 20-24, 34-39, 48-49, 78-68

Ιταλία (Νταλ’ Όρα): Ναντέο 6, Μπαλντασάρε 20, Σάμπλιτς 3 (1), Ζουκόν 13, Ομπασέκι 8, Ντιανιέ 1, Ντελ Πιάνο 2, Ζανέτι 8 (1), Κοσάρο 11 (2), Ντονάτο 6 (1), Μετζιολάρο, Μανίτσα

Ελλάδα (Μασλαρινός): Καραναγνώστη 4, Σαμαντά 1, Υφαντοπούλου 10 (2), Φουστέρη 7, Ντέμο 4, Καμπάκα, Καβελίδη, Προδρομίδη 7 (2), Τσιανάκα 13 (3), Κακαρά 3, Χλιαουτάκη,Τουμπανιάρη 14 (2), Ζορμπαλά 3, Βίγκα 2

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