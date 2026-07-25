Αυτοκτόνησε στο φινάλε η Εθνική Εφήβων - Πρεμιέρα με το αριστερό στο Eurobasket U18 από το Ισραήλ

H Εθνική Εφήβων ηττήθηκε 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ U18 που φιλοξενείται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Αύριο (26/7, 16.30) θα αναμετρηθεί με την Αυστρία, αυτοκτονία στο φινάλε για τους παίκτες του Βασίλη Σκροπολίθα.

Ο Βασίλης Σκροπολίθας είδε τους παίκτες του να κάνουν ένα εντυπωσιακό πρώτο βήμα στην διοργάνωση. Ο Χατζηλάμπρου έδωσε το προβάδισμα με το «καλημέρα» από τα 6μ75 και η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο δρόμο για να φτάσει στο 4-15 (4’) πιέζοντας στην άμυνα και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση. Ο Χαϊδεμένος με συνεχόμενους πόντους έγραψε το 7-19 (6’07’’), αλλά στο σημείο αυτό το παιχνίδι άρχισε να αλλάζει μορφή. Το Ισραήλ πίεσε με τη σειρά του, οδήγησε σε λάθη, πήρε επιθετικά ριμπάουντ (εννέα στο πρώτο εικοσάλεπτο) και πλησίασε (18-21, 7’50’’) πηγαίνοντας στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οι τυπικά γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πήγαν στη γραμμή και με ένα 7-0 πήραν το προβάδισμα για πρώτη φορά (25-23, 11’48’’).

Τα τρίποντα του Πούλου και ένα του Χαρτώνα οδήγησαν στο 30-32 (13’22’) με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια. Ο Χατζηλάμπρου με δύο συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 34-41 (16’45”) με την Ελλάδα να μετρά στο σημείο αυτό 8/13 από τα 6μ75. Η εικόνα άλλαξε και πάλι για μία ακόμη φορά στον αγώνα με τον Μούσις να ευστοχεί με τη σειρά του για το 39-41 (18’20”) και τον Τρούσκιν να τον ακολουθεί (43-44, 19’38”), σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (52-46, 22’45”) με το Ισραήλ να κερδίζει τη μάχη των ριμπάουντ (32-18, με 12 επιθετικά ως το 25′). Ο Θωμάκος με συνεχόμενους πόντους έγραψε το 58-54 (25’50”) και συνέχισε για το 60-56 (28’΄30”) με τον Χατζηλάμπρου να μειώνει ακόμη περισσότρο (60-58, 29’50”) και τον Πούλο να φέρνει το παιχνίδι στα ίδια (60-60, 30΄30΄΄). Η Ελλάδα προσπέρασε με τον Χατζηλάμπρου να γράφει το 63-64 (32’20”). Βενετίδης και Ζούπας ευστόχησαν για το 65-69 (33’45΄΄) και ο Θωμάκος επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα (66-72, 36′). Το τρίποντο του Ζούπα με 1’39” στο ρολόι έδωσε έναν “αέρα” εννέα πόντων (68-77) σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα. Το Ισραήλ όμως έκανε ένα 9-0, ο Στόλερ ισοφάρισε και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο η ελληνική ομάδα βρέθηκε γρήγορα στο -8 (65-77), ο Ζούπας διαμόρφωσε το 87-81 με τους Ισραηλινούς να φτάνουν στη νίκη με 93-84.

Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Γκάλιτς (Κροατία), Τβάουρι (Γεωργία)

Δεκάλεπτα: 20-23, 43-44, 60-58, 77-77 (κ.α.), 93-84

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 10 (3), Βενετίδης 2, Χαϊδεμένος 6, Θωμάκος 16, Χατζηλάμπρου 16 (3), Μπιλιώνης 8 (1), Σκληρός 2, Μπουζούλας 9 (1), Χαρτώνας 4 (1), Γκίκας, Ασημένιος, Πούλος 11 (3)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

21.30 Αυστρία-Γαλλία

26/7

16.30 Ελλάδα-Αυστρία

19.00 Γαλλία-Ισραήλ

27/7

14.00 Γαλλία-Ελλάδα

14.00 Ισραήλ-Αυστρία

*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε το κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.