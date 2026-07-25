Ηρακλής: Δικός του ο Ελβίρ Κόλιτς

Οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ελβιρ Κόλιτς

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης:

"𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐄𝐋𝐕𝐈𝐑

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Elvir Koljić.

Ο Elvir Koljić γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1995 στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, έχει βοσνιακή υπηκοότητα, αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός και ξεχωρίζει για τη δύναμη, το ύψος του (1,94 μ.) και την αποτελεσματικότητά του μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της NK Ključ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Triglav Kranj, Krupa και Borac Banja Luka, πριν επιστρέψει στην Krupa, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του πρωταθλήματος της Βοσνίας.

Οι επιδόσεις του τον οδήγησαν στην Πολωνία για λογαριασμό της Lech Poznań και ακολούθως στη Ρουμανία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Universitatea Craiova. Εκεί πραγματοποίησε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, καταγράφοντας περισσότερες από 170 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας με γκολ και ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Rapid București.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει τέσσερις φορές τη φανέλα της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε επίπεδο Ανδρών.

Elvir, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!

#IraklisFC #ElvirKoljic #CentreForward"