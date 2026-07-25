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Γυρίζει το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Άλκμααρ! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Με γκολ του Μέρντινκ (72’) και αυτογκόλ του Κάρμο (77’), η ΑΖ Άλκμααρ ισοφαρίζει σε 2-2 την φιλική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μέσα σε πέντε λεπτά.

 

Γυρίζει το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Άλκμααρ! (vids)