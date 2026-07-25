Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Γυρίζει το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Άλκμααρ! (vids) 25-07-2026 17:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με γκολ του Μέρντινκ (72’) και αυτογκόλ του Κάρμο (77’), η ΑΖ Άλκμααρ ισοφαρίζει σε 2-2 την φιλική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μέσα σε πέντε λεπτά. Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Τρομακτική εκτόξευση: Η σχολή που ανέβηκε 7.570 μόρια στις Πανελλήνιες του 2026 instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Γυρίζει το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Άλκμααρ! (vids) SHARE