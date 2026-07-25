Γυρίζει το φιλικό με τον Ολυμπιακό η Άλκμααρ! (vids)

Με γκολ του Μέρντινκ (72’) και αυτογκόλ του Κάρμο (77’), η ΑΖ Άλκμααρ ισοφαρίζει σε 2-2 την φιλική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μέσα σε πέντε λεπτά.