Τα χορταστικά highlights από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ (vid)

Πέντε γκολ, ανατροπές, εντάσεις, αψιμαχίες, συγκινήσεις, όλα αυτά σε ένα βίντεο που περιγράφουν τη φιλική νίκη της Άλκμααρ επί του Ολυμπιακού με 3-2.