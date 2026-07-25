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Τα χορταστικά highlights από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Πέντε γκολ, ανατροπές, εντάσεις, αψιμαχίες, συγκινήσεις, όλα αυτά σε ένα βίντεο που περιγράφουν τη φιλική νίκη της Άλκμααρ επί του Ολυμπιακού με 3-2.
Τα χορταστικά highlights από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ (vid)