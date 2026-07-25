Κατάρρευση στην επανάληψη για τον ΟΦΗ και βαριά ήττα από την Go Ahead Eagles

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο μέρος στην φιλική ήττα με 4-0 από την Go Ahead Eagles.

Μόνο την εμφάνιση στο πρώτο μέρος κρατάει ο Χρήστος Κόντης από την φιλική αναμέτρηση με την Go Ahead Eagles και το βαρύ 4-0.

Απέναντι σε μία πιο έτοιμη ομάδα, οι κυπελλούχοι Ελλάδας στάθηκαν πολύ καλά στο πρώτο μέρος, όπου δεν απειλήθηκαν καθόλου και είχαν μερικές καλές στιγμές με κύριους εκφραστές τους Φούντα και Ισέκα.

Ο προπονητής του ΟΦΗ έκανε 11 αλλαγές στην ανάπαυλα και η εικόνα στο δεύτερο μέρος ήταν πολύ διαφορετική.

Οι Κρητικοί έκαναν πολλά ατομικά λάθη, που έφεραν το πολύ βαρύ 4-0.

Στο 47ο λεπτό ο Κράμερ έκανε το 1-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Έντβορντσεν.

Ο ΟΦΗ δεν ήταν ανταγωνιστικός με αποτέλεσμα άλλα δύο τέρματα από Τέγκστεντ (73’) και Μόιλνστιν (89’) που έγραψαν το τελικό 4-0.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΟΦΗ αγωνίστηκε με την εξής ενδεκάδα: Χριστογεώργος, Καινουργιάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιτμαλίδης, Φούντας, Ισέκα.

Στην επανάληψη οι Κρητικοί αγωνίστηκαν με τους: Λίλο, Λαγουδάκη, Σιέλη, Κοντεκά, Αθανασίου, Κωστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Ρομάνο, Νους, Αντωνακάκη.