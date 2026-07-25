Νόρις: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην κορυφή»

Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix Ουγγαρίας, καθώς ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον ύστερα από μια συναρπαστική εξέλιξη στο Q3.

Ο Βρετανός της McLaren εξήρε την προσπάθεια της ομάδας του, στάθηκε στην ανταγωνιστικότητα της Ferrari και εμφανίστηκε αισιόδοξος, γνωρίζοντας πάντως πως ο αγώνας της Κυριακής θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Ήταν δύσκολες κατατακτήριες. Αυτοί οι τύποι στη Ferrari είναι πολύ γρήγοροι. Οι διαφορές ήταν οριακές όλο το τριήμερο, αλλά δείχναμε γρήγοροι από τους πρώτους κιόλας γύρους μας, ενώ φέραμε και μερικές αναβαθμίσεις. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο ακριβώς βοηθούν σε χρόνo, αλλά σίγουρα βοήθησαν σήμερα. Είμαι πολύ ευτυχής που επέστρεψα στην κορυφή, ειδικά σε μια πίστα όπου σίγουρα θέλεις να ξεκινάς από την pole position».

Για τον τελευταίο του γύρο στο Q3, ανέφερε:

«Είχα αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γύροι μου στο Q3 δεν ήταν οι καλύτεροι, ακόμα και αυτός στο τέλος, οπότε ήταν ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι είμαι στην κορυφή. Κάνουμε καλή δουλειά. Το μονοθέσιο προσφέρει καλή αίσθηση και είχα την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν. Πίεσα περισσότερο στον τελευταίο γύρο. Κάποια ρίσκα απέδωσαν, κάποιες όχι, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα καταφέραμε στο τέλος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την ομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη σκληρή δουλειά. Αύριο μας περιμένει άλλη μια μεγάλη αποστολή».

Αναφερόμενος στον αγώνα της Κυριακής, ο οδηγός της McLaren υπογράμμισε:

«Βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή θέση για την εκκίνηση, όμως αυτοί οι δύο Ferrari κάνουν καλές εκκινήσεις και είναι γρήγοροι όλη τη σεζόν. Περιμένω έναν δύσκολο αγώνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια ελαστικά θα εκκινήσουν αύριο. Ίσως βρίσκονται σε ελαφρώς καλύτερη θέση σε ορισμένους τομείς, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρεπε σήμερα. Είμαι ικανοποιημένος και θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον αγώνα».