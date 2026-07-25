Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

Πένθος στην οικογένεια της FIBA, καθώς έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος, Οράσιο Μουρατόρε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να θρηνεί για τον θάνατό του.

Σε πένθος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η οικογένεια της FIBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο πρώην πρόεδρός της, Οράσιο Μουρατόρε.

Γεννημένος στην Αργεντινή διατέλεσε πρόεδρος της FIBA από το 2014 έως το 2019. O Oράσιο Μουρατόρε ήταν ο άνθρωπος που εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον διορισμό του Ανδρέα Ζαγκλή, ο οποίος έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της FIBA.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του Οράσιο. Ήταν μία ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα σε ολόκληρη την οικογένεια της FIBA και όχι μόνο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε ο Ζαγκλής.



Παράλληλα, στάθηκε στην τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Μουρατόρε: «Αφήνει μια απίστευτη παρακαταθήκη χάρη στην αφοσίωσή του στο άθλημά μας για τόσα πολλά χρόνια. Του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για το μπάσκετ παγκοσμίως».



Ο Έλληνας γενικός γραμματέας της FIBA αναφέρθηκε και στη διαρκή παρουσία του Μουρατόρε στους κόλπους της ομοσπονδίας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. «Ακόμη και όταν ολοκληρώθηκαν οι επίσημοι ρόλοι του, παρέμεινε ενεργό μέλος της οικογένειας της FIBA και βρισκόταν σε διάφορες διοργανώσεις. Κάθε φορά, η ζεστασιά του και το πάθος του για το μπάσκετ και την αγαπημένη του Αργεντινή ήταν εμφανή. Θα μας λείψει πολύ», τόνισε.