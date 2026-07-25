Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου μοιράστηκαν το χρυσό στα 100 μέτρα - Πρωταθλητής ο Γκαραγκάνης στους άνδρες (vids)

Ξεχωριστές στιγμές επιφύλαξαν οι δρόμοι ταχύτητας στην πρώτη ημέρα του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος στίβου στον Βόλο, με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να μοιράζονται την πρώτη θέση στα 100 μέτρα των γυναικών.

Την ίδια ώρα, τίτλους πανελληνιονικών κατέκτησαν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 100 μ., η Σοφία Καμπερίδου στα 100 μ. με εμπόδια και ο Χρήστος Ρούμτσιος στα 110 μ. με εμπόδια.

Στα 100 μέτρα των γυναικών, Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου τερμάτισαν μαζί σε 11.37 (1,4), χαρίζοντας την πιο αμφίρροπη κούρσα της ημέρας. Η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας είχε καλύτερη εκκίνηση, όμως η Σπανουδάκη ανέβασε ρυθμό μετά τα 50 μέτρα και κάλυψε τη διαφορά, με αποτέλεσμα οι δύο σπρίντερ να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Δήμητρα Τσουκαλά με 11.54, ενώ τέταρτη ήταν η Ηρώ Παπαδεράκη με νέο ατομικό ρεκόρ, 11.61.

Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης υπερασπίστηκε τον τίτλο του, τερματίζοντας πρώτος σε 10.24 (0,9) και βελτιώνοντας τη φετινή καλύτερη επίδοσή του. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν δεύτερος με 10.39 και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τρίτος με 10.40, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα, όπου πέντε αθλητές κατέβηκαν τα 10.48.

Στα 100 μέτρα με εμπόδια των γυναικών, η Σοφία Καμπερίδου πανηγύρισε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της, επικρατώντας στις λεπτομέρειες της Σοφίας Ιωσηφίδου με 13.42 έναντι 13.43. Παρά τη συντηρητική εκκίνησή της, ανέβασε ρυθμό μετά το πέμπτο εμπόδιο και πέρασε μπροστά λίγο πριν τον τερματισμό. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μάρθα Νεαμονίτη με νέο ατομικό ρεκόρ 13.67.

Στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Χρήστος Ρούμτσιος ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με χρόνο 13.90 (0,7), σε έναν τελικό που παρακολούθησε από τις εξέδρες ο πολυνίκης του αγωνίσματος, Κώστας Δουβαλίδης. Ο Γιάννης Καμαρινός τερμάτισε δεύτερος με 13.96, πιέζοντας μέχρι το τέλος, ενώ τρίτος ήταν ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος με 14.18.