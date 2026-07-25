Ολοκληρώνει το «μπαμ» ο ΟΦΗ: Συμφώνησε με τον Αϊτόρ!

Την απόκτηση του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα ολοκληρώνει ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να φέρουν ξανά τον Ισπανό στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό!

Το «μπαμ» με τον Αϊτόρ ολοκληρώνει ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Ισπανό άσο!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρήτη, ο Ισπανός πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού είπε το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2028. Έτσι, αναμένεται στο Ηράκλειο ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έπειτα να ανακοινωθεί και στη συνέχεια να μεταβεί στην Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Ο ΟΦΗ θέλει να δυναμώσει αρκετά ενόψει της νέας σεζόν, καθώς σίγουρα θα αγωνίζεται και σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον 30χρονο πλέον εξτρέμ να είναι ένας παίκτης που έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί.

Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης ξέρει πολύ καλά τον Αϊτόρ, καθώς βρισκόταν στον Παναθηναϊκό αρχικά ως βοηθός του Γιοβάνοβιτς και στη συνέχεια ως υπηρεσιακός, κατακτώντας μαζί το κύπελλο το 2022 και το 2024.

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Αϊτόρ πέτυχε 24 γκολ και μοίρασε 15 ασίστ σε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας έχοντας 36 συμμετοχές με 14 γκολ και 7 ασίστ.