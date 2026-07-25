Η Αναγνωστοπούλου κατέκτησε τον 15ο τίτλο της, νίκες για Γεννίκη και Κορένεβα (vids)

Με συναρπαστικό τελικό στο τριπλούν, άλλη μια νίκη της Αναγνωστοπούλου στο δίσκο και μια πολύ καλή βολή από τον Γεννίκη στη σφαίρα ξεκίνησαν τα αγωνίσματα κονίστρας στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.

Ο πρώτος τίτλος της ημέρας κατακτήθηκε από την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου. Η έμπειρη αθλήτρια του ΓΣ Ηλιούπολης ξεκίνησε τον αγώνα της με 56.30 και ανέβηκε ακόμα περισσότερο στα 56.54 με την πέμπτη προσπάθειά της, που έμελλε να είναι και η καλύτερή της. Αυτός ήταν ο 15ος τίτλος για την 35χρονη ρίπτρια, μία από τις ελάχιστες Ελληνίδες αθλήτριες με τόσο πλούσια τροπαιοθήκη.

Δεύτερη θέση για την Ιωάννα Αραμπατζή (Δρομέας Θράκης) με 52.21 και χάλκινο μετάλλιο για την 22χρονη Αγάπη Μαυροματίδου (ΦΣΚΑ Κοζάνης) με νέο ατομικό ρεκόρ, 48.90, με το οποίο βελτίωσε το 47.26 από το Πανελλήνιο Κ23 στις Σέρρες, όπου ήταν τέταρτη και πάλι με καλύτερη προσωπική επίδοση.

Τα πρωτεία που κατέκτησε πέρυσι υπερασπίστηκε και ο Κώστας Γεννίκης (ΠΑΟ) και μάλιστα με μια μεγάλη βολή στα 19.54, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το απόλυτο ρεκόρ του. Ο υψηλόσωμος αθλητής από τις Σέρρες είχε άλλη μια καλή προσπάθεια στα 19.13 στη βολή που έκλεισε τον τελικό.

Με την πρώτη του βολή πάνω από τα 19 μέτρα από το 2024, η οποία μετρήθηκε 19.14, ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη σφαιροβολία μπροστά από τον Ιάσονα Μαχαίρα (Παναξιακός ΑΟ) που έριξε 18.88.

Δραματική εξέλιξη στον τελικό του τριπλούν με την Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) και την Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) να πηδούν και οι δύο 13.92, με άνεμο 0.6 η πρώτη και με 2.9 η δεύτερη. Νικήτρια, ωστόσο, ήταν η Κορένεβα με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια στα 13.91 (0.9). Αυτός ήταν το πέμπτο σερί χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για την Κορένεβα, που ήταν για άλλη μια φορά πολύ σταθερή με προσπάθειες στα 13.85, 13.84, 13.72 και 13.69.

Με ελαφρώς ευνοϊκό άνεμο (2.1) στο καλύτερό της άλμα στα 13.24 η Ζωή Ράπτη (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/νίκης 1908) ήταν τρίτη, ενώ με κανονικές συνθήκες πήδηξε 13.19. Ατομικό ρεκόρ για την 20χρονη Λήδα Μπέσιλα (ΓΣ Κηφισιάς) με 13.01 (1.8), το πρώτο άλμα της καριέρας της πάνω από τα 13 μέτρα.