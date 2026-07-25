Μεταγραφή - ρεκόρ για την Σέλτικ!

Οι Κέλτες παραχώρησαν τον Ντάιζεν Μαέντα στην Ίπσουιτς και με αυτά τα χρήματα απέκτησαν από την Μπόντο-Γκλιμτ τον πύργο που λέγεται Κάσπερ Χογκ.

Δύο μεγάλα deal μέσα σε ελάχιστες ώρες για την Σέλτικ που πάει σε αλλαγή ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας. Η πρωταθλήτρια Σκωτίας παραχώρησε στην Ίπσουιτς έναντι 10 εκατομμυρίων λιρών τον Ιάπωνα επιθετικό Ντάιζεν Μαέντα, αλλά δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

Έβαλε κάτι παραπάνω και έστειλε πρόταση 11 εκατομμυρίων λιρών στην Μπόντο-Γκλιμτ για τον Κάσπερ Χογκ.

Οι Νορβηγοί άναψαν το πράσινο φως και ο 25χρονος θηριώδης φορ οδεύει προς το Σέλτικ Παρκ για να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των Κελτών.