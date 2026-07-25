Σούπερ ΠΑΟΚ διέλυσε τη Νέφτσι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League!

Σπουδαία εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στη Βέροια, διέλυσε τη Νέφτσι Μπακού με 3-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Women’s Champions League!

Για τον τελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Women’s Champions League, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε στο Δημοτικό Στάδιο της Βέροιας, την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, Νέφτσι Μπακού, την οποία και… διέλυσε με 3-0 σκορ το οποίο μάλιστα κολακεύει τις Αζέρες.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι για τις Αήττητες Νταμπλούχες Ελλάδος συνεχίζεται στις 5 Αυγούστου, όπου και θα αντιμετωπίσει στη Βουδαπέστη την Φερεντσβάρος στον ημιτελικό του Final-4 του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Δικέφαλο, αφού μόλις στο ένατο λεπτό βρήκε τον… δρόμο προς τα δίχτυα. Η Μπράμε βρήκε με ωραία κάθετη πάσα την Αργυρίου μέσα στην περιοχή και η νεαρή εξτρέμ του ΠΑΟΚ πλάσαρε ιδανικά στον «ουρανό» της εστίας και έκανε το 1-0!

Στο 33ο λεπτό η Μπράμε βρήκε την Γιαννακά, η οποία μπήκε στην περιοχή δέχθηκε παρατεταμένο τράβηγμα από Κατζατούρκ και δόθηκε πέναλτι υπέρ του Δικεφάλου. Η Γκατσανίτσα ανέλαβε την εκτέλεση και σημάδεψε εύστοχα με ένα ψηλό σουτ, κάνοντας το 2-0 για τον ΠΑΟΚ

Στο 63′ ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 3-0, καθώς μετά από γρήγορη εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά η Γκατσανίτσα έφυγε μόνη της και με διπλή προσπάθεια έκανε το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

ΠΑΟΚ (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γιαννακά, Μήτκου, Γκούνη, Κιουρεξίδου, Δρακογιαννάκη (90′ Μαλαμούση), Λιοπίς, Μιχαήλ (68′ Βαρδαλή), Αργυρίου (75′ Γκιζάρη), Μπράμε (68′ Τζούρτζεβιτς), Γκατσανίτσα (90′ Σταυροπούλου).