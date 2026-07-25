Φλική νίκη για την Εθνική Παίδων κόντρα στην Σλοβενία

Εύκολη φιλική νίκη για την Εθνική Παίδων με την ομάδα του Μισιάκου να επικρατεί της Σλοβενίας με 87-74. Ξεχώρισε η τριάδα Χριστοδούλου (15π.), Σπανός (12π.), Μπάρλος (12π.).

Η Εθνική Παίδων νίκησε 87-74 τη Σλοβενία στο Μπασάνο. Αύριο (26/7, 19.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί την Τουρκία στην τελευταία μέρα του τουρνουά.

Οι Σλοβένοι έφτασαν στο 14-4 λίγο μετά από τα μισά της πρώτης περιόδου με την ελληνική ομάδα να δυσκολεύεται να βρει το ρυθμό της. Οι λύσεις επιθετικά ήρθαν σταδιακά με την απόσταση να μειώνεται και τον Ζέρβα να δίνει το πρώτο προβάδισμα (19-20, 11’). Οι δύο ομάδες συμβάδισαν (26-26, 14’10’’), με έξι συνεχόμενους πόντους από τον Μπάρλο να οδηγούν και στο +6 (26-32, 15’44’’). Οι Σλοβένοι έφεραν ξανά το παιχνίδια στα ίσια (32-32, 16’40’’) με τον Χριστοδούλου να κάνει το βήμα μπορστά για το 32-36 (17’20’’) και τον Μπάρλο να γράφει το 35-44 (19’30’’).

Ο έλεγχος του παιχνιδιού άλλαξε χέρια (53-46, 25’20’) με την Ελλάδα να επιστρέφει (53-51, 26’30’’) με το τρίποντο του Σασλόγλου και να παίρνει το προβάδισμα με τον Αδαμόπουλο (55-57, 27’40’’). Η απάντηση ήταν ένα 5-0 (60-57, 28’10’’) και στη συνέχεια ένα ελληνικό επιμέρους 6-1 για το 61-63 της τρίτης περιόδου. . Οι παίκτες του Μισακού βρήκαν τις λύσεις που ήθελαν και με τους Καψάλη, Χριστοδούλου, Διαμάντη έφτασαν στο 63-75 (34’30’’) με τον Σπανό να συνδράμει για το 63-81 (35’30’’) και το 66-83 (36′) και την ελληική ομάδα να φτάνει στη νίκη με 87-74

Δεκάλεπτα: 19-16, 40-44, 61-63, 74-87

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 6, Διαμάντης 9 (3), Σπανός 12,Χριστοδούλου 15, Μπίκης 7 (1), Καραβασίλης, Αδαμόπουλος 6, Αχινιώτης 3 (1), Μπάρλος 12, Σασλόγλου 11 (3), Ζέρβας 6

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Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

24/7

Τουρκία-Σλοβενία 81-88

Ιταλία-Ελλάδα 79-86

25/7

Σλοβενία-Ελλάδα 74-87

21.30 Ιταλία-Τουρκία

26/7

19.00 Ελλάδα-Τουρκία, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

21.30 Ιταλία-Σλοβενία