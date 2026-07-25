Η Κόμο πάει να αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου!

Ο ιταλικός σύλλογος απαγόρευσε τις κεφαλιές στις ακαδημίες της και πρέπει να τον ακούσουμε προσεκτικά. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος...

Σκεφτείτε το λίγο. Ποιο άλλο ατομικό ή ομαδικό άθλημα προβλέπει την χρήση του κεφαλιού για κάτι άλλο εκτός από την σκέψη;

Σίγουρα, δεν αποτελεί παράβαση αν η μπάλα στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο χτυπήσει στο κεφάλι κάποιου παίκτη, αλλά σε ποιο από αυτά χρησιμοποιείται ως επιθετικό ή αμυντικό “όπλο”;

Σε κανένα. Γιατί αυτό να επιτρέπεται στο ποδόσφαιρο;

Το κεφάλι είναι ο κεντρικός πυρήνας όλου του θαύματος που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Όλες οι εντολές δίνονται από τον εγκέφαλο μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα από άπειρα νεύρα.

Γιατί λοιπόν να επιτρέπεται, να ενθαρρύνεται η συνεχόμενη πρόσκρουση -με δύναμη μάλιστα- σε ένα αντικείμενο βάρους από 410 έως 450 γραμμάρια;

Ιατρικά, μοιάζει αυτοκτονικό.

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιστημονικές έρευνες προσπαθούν να ανακαλύψουν αν τα αυξημένα ποσοστά άνοιας (αλλά και άλλων νευρολογικών παθήσεων) σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές έχει κάποια σχέση με τις κεφαλιές, όσο εκείνοι βρίσκονταν εν ενεργεία.

Προς το παρόν, υπάρχουν μόνο ενδείξεις. Όχι ακόμα αποδείξεις.

Και κάπου εδώ έρχεται μία ομάδα που αγαπά κάθε καινοτομία στο ποδόσφαιρο για να βάλει τα δικά της όρια, να χαράξει μία κόκκινη γραμμή.

Η Κόμο με ένα δικό της ξεχωριστό πρωτόκολλο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ τις κεφαλιές στα παιδιά των ακαδημιών της που βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 10 ετών, τόσο στους αγώνες, όσο και στις προπονήσεις.

Πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται ο Ραφαέλ Βαράν που κάτι ξέρει από κεφαλιές, αφού στα 16 του έζησε για δύο φορές τα συμπτώματα μιας εγκεφαλικής διάσεισης: “Γνωρίζω πολλούς πρώην παίκτες που πάσχουν από άνοια. Έχουμε πραγματική ευθύνη να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τους νέους. Στις μικρές ηλικίες, ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται και πρέπει να μειώσουμε την περιττή επαφή”, σχολίασε ο Γάλλος παλαίμαχος αμυντικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος της ακαδημίας του ιταλικού συλλόγου.

Como 1907 today confirms a new academy wide heading pathway designed to reduce avoidable head impacts, support player welfare and encourage better long term technical development.



The changes reflect a simple idea. Protect young players first, then teach the skill in a… pic.twitter.com/koo2P3fQJi — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2026

Ο Βαράν εξήγησε πως η απαγόρευση της χρήσης του κεφαλιού δεν πρόκειται να βλάψει την ποδοσφαιρική εξέλιξη των παιδιών -κάθε άλλο.

Οι ασκήσεις με τη χρήση του κεφαλιού, θα αντικατασταθούν με άλλες, διαφορετικές ασκήσεις που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των κινητικών, τακτικών, τεχνικών δεξιοτήτων.

Το κεφάλι θα χρησιμοποιείται για σκέψη, για αποφάσεις, για μελέτη και κατανόηση των συνθηκών μέσα στο γήπεδο, όχι για να… κοπανάει μια μπάλα.

Οι παίκτες της ακαδημίας της Κόμο θα εισάγονται σταδιακά και πολύ ομαλά στο εναέριο παιχνίδι, αλλά με μπάλες λιγότερο φουσκωμένες και πιο ελαφριές από το κανονικό, οι κεφαλιές, όμως, δεν θα ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση.

Κάποια από τα ομορφότερα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουν μπει με κεφαλιές. Κάποιοι παίκτες έκαναν καριέρα χάρη στην ικανότητα τους στο εναέριο παιχνίδι.

Αξίζει, όμως, τον κόπο;

Αξίζει τον κόπο, αν έστω και ένας άνθρωπος είδε την ζωή του να καταστρέφεται από τις κεφαλιές;

Η Κόμο θέλει να στείλει ένα συμβολικό μήνυμα, ότι εδώ κάτι τρέχει.

Θέλει να δείξει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρξει, να ζήσει, να είναι εξ’ ίσου όμορφο και χωρίς τις κεφαλιές.

Κάτι θέλει να πει και πρέπει να την ακούσουμε με προσοχή…