Συμφώνησε με τον Έι Τζέι Λόσον η Μπασκόνια

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η Μπασκόνια συμφώνησε με τον Έι Τζέι Λόσον, με τους Βάσκους να ενισχύουν σημαντικά την περιφερειακή τους γραμμή.

Η Μπασκόνια συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας, οι Βάσκοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Έι Τζέι Λόσον.

Ο 26χρονος γκαρντ διαθέτει διαβατήριο Τζαμάικας, ενώ έχει σημαντικές παραστάσεις από το NBA, μετρώντας συνολικά 107 συμμετοχές με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντάλας Μάβερικς και Τορόντο Ράπτορς.

Την περασμένη σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε τόσο στους Ράπτορς όσο και στη θυγατρική τους ομάδα στη G League, τους Raptors 905. Στο NBA κατέγραψε 4,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ σε 24 συμμετοχές, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 9,4 λεπτά ανά παιχνίδι.

Στη G League ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20,8 πόντους, 5,0 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 1,0 κλέψιμο κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 46,2% στα δίποντα και 37,2% από την περιφέρεια. Οι εμφανίσεις του τού χάρισαν θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της G League, ενώ τον Απρίλιο οι Ράπτορς επιβράβευσαν τις εμφανιίσεις του μετατρέποντας το two-way συμβόλαιό του σε κανονικό συμβόλαιο NBA.