Δολοφονία στη Σύρο: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα» υποστηρίζει ο δράστης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σύρου μετά την φονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία κατέληξε χτες (24.06.2026).

Για τη δολοφονία της γυναίκας, βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα ο 41χρονος δράστης όσο και η σύζυγός του, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στη δολοφονία. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (28.07.2026). Στο μοιραίο σπίτι του εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού στην Άνω Σύρο, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το Mega, ο 41χρονος δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι λίγο πριν το φονικό είχε γυρίσει νωρίς στο σπίτι του, κάτι που δεν συνήθιζε, καθώς εργάζεται μέχρι αργά. Είχε κάτσει στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Τότε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και είδε ένα άτομο να της επιτίθεται. Ο ίδιος σηκώθηκε γρήγορα, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 42χρονη στην πλάτη.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα και θεωρούσε πώς είναι άντρας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του άρχισαν να φωνάζουν πώς μπήκε κλέφτης στο σπίτι τους.

Το ζευγάρι από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Παράλληλα, άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού είπαν ότι η 30χρονη σύζυγος του δράστη είχε δει κάποιες περίεργες κινήσεις την ίδια μέρα.

Φέρεται να ισχυρίστηκε πώς είχε νιώσει ένα λευκό όχημα να την παρακολουθεί, κάτι που θα διερευνηθεί από τις Αρχές. Ωστόσο, από την πλευρά της άτυχης 42χρονης υποστήριξαν πώς ήταν μητέρα 2 παιδιών και δεν είχε λόγο να διαπράξει ληστεία.

«Τα παιδιά μας έκαναν παρέα με τα δικά του»

Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, είχε αποκτήσει 2 παιδιά με τον πρώην σύζυγό της. Αν και είχαν πάρει διαζύγιο, οι δύο τους υπήρξαν παντρεμένοι για 22 χρόνια, και διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις. Ο ίδιος, μίλησε στο Mega, συγκινημένος για τον χαμό της πρώην συζύγου του.

«Η ζωή μου ήτανε, γιατί ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Αυτή με μεγάλωσε, με εκείνη μεγαλώσαμε μαζί μου. Κάναμε δυο παιδιά μαζί. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Έχουμε δυο παιδιά μαζί, τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο, δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε. Δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Καλύτερα να έφευγα εγώ», είπε συντετριμμένος ο πρώην σύζυγος του θύματος.

Και συμπλήρωσε για τον 41χρονο: «Και τα παιδιά μας κάνανε παρέα με τα παιδιά του. Πηγαίναν για μπάνιο μαζί, έμεναν στο σπίτι της ξαδέρφης της και κοιμόντουσαν μαζί. Δηλαδή, δεν πιστεύω να υπήρχε κάποια διαφορά».

Την ίδια ώρα συγκλονίζει και η μητέρα της 42χρονης. Μιλώντας επίσης το Mega, και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η γυναίκα τόνισε: «Το κορίτσι μου ήταν πολύ χαρούμενο, το κορίτσι μου. Μου λέει “μανούλα, είμαι πολύ καλά, είναι ωραία, περνάω καλά”. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου είπε εκείνη τίποτα, δεν μου είπε.

“Είμαι χαρούμενη, μητέρα”, μου είπε. Το κορίτσι μου πάντα έτσι ήταν. Το κορίτσι μου μεγάλωσε με όλη την αγάπη, ο πατέρας της της είχε αγάπη, λατρεία. Και τα εγγόνια μου και τον σύζυγο, όλοι την αγαπούσανε. Δεν ξέρω τι έγινε. [κλάμα] Δεν το θεωρώ ότι… αυτό που λένε, δεν μπορεί, δεν στέκει, δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω».

Αναπαράσταση στο σπίτι του φονικού

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύμφωνα με το Cyclades24, ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ισχυρισμός ο οποίος δεν φαίνεται πως έχει πείσει τις αρχές. Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο που είχε το θύμα για να επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας. Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο έχει καταγράψει την 42χρονη να φτάνει στο σπίτι στην Σύρο φορώντας γάντια και μάσκα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές δεν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού και δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά διατυπωθεί.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23.7.26) όταν η 42χρονη έφτασε στο σπίτι στην Άνω Σύρο φορώντας γάντια, μάσκα και κρατώντας μαχαίρι. Υπάρχουν αναφορές ότι μαζί της είχε ένα σακίδιο που μέσα είχε οπλισμό. Αφού, λοιπόν, άφησε το σακίδιο λίγο πιο πέρα, χτύπησε το κουδούνι με την 30χρονη να ανοίγει την πόρτα.

Όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, η 42χρονη μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 30χρονη με μαχαίρι, τραυματίζοντας την ελαφρά, ενώ εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 41χρονος που με ένα μαχαίρι από την κουζίνα μαχαίρωσε στην πλάτη τη διασώστρια. Αυτή είναι η εκδοχή του ζευγαριού για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι της Άνω Σύρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια καταδίωξη στα στενάκια της Άνω Σύρου με τον 41χρονο να της πετά γλάστρες και καρέκλες και την διασώστρια να πέφτει αναίσθητη λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της, η 42χρονη δεν τα κατάφερε.

Πηγή: newsit.gr