Ρομάνο: «Προφορική συμφωνία της Ρεάλ με τον Ντιομαντέ»

Για τον Γιαν Ντιομαντέ υπήρξε «σφαγή» το φετινό καλοκαίρι, αφού για τον 19χρονο εξτρέμ ενδιαφέρθηκαν η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, με την Ρεάλ να βγαίνει κερδισμένη στην μάχη της συμφωνίας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ντιομαντέ, έχοντας πλέον το «πράσινο φως» για να καταθέσει νέα πρόταση στην Λειψία
Όπως επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μαδριλένοι πρόσφεραν 100 εκατ. ευρώ στην γερμανική ομάδα, όμως η πρόταση απορρίφθηκε, με την Ρεάλ να επανέρχεται με νέα βελτιωμένη προσφορά.
Στην «μάχη» της απόκτηση του Ντιομαντέ, ωστόσο παραμένει και η Παρί Σεν Ζερμέν που θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της μέχρι τέλους, για να «κλέψει» τον 19χρονου εξτρέμ από την Ρεάλ.
🚨⚪️ Real Madrid have verbally agreed on personal terms with Yan Diomande. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Same as Paris Saint-Germain in June, Real also have player’s green light on terms.
Real set to return with new bid to Leipzig after €90m plus €10m rejected.
PSG, in contact again today to try until… pic.twitter.com/48MnE5Jqf5