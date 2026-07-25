Ρομάνο: «Προφορική συμφωνία της Ρεάλ με τον Ντιομαντέ»

Οι Μαδριλένοι έδωσαν τα χέρια με τον 19χρονο εξτρέμ και πλέον ασκούν έντονες πιέσεις στην Λειψία για την επίτευξη συμφωνίας.

Για τον Γιαν Ντιομαντέ υπήρξε «σφαγή» το φετινό καλοκαίρι, αφού για τον 19χρονο εξτρέμ ενδιαφέρθηκαν η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, με την Ρεάλ να βγαίνει κερδισμένη στην μάχη της συμφωνίας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ντιομαντέ, έχοντας πλέον το «πράσινο φως» για να καταθέσει νέα πρόταση στην Λειψία

Όπως επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι Μαδριλένοι πρόσφεραν 100 εκατ. ευρώ στην γερμανική ομάδα, όμως η πρόταση απορρίφθηκε, με την Ρεάλ να επανέρχεται με νέα βελτιωμένη προσφορά.

Στην «μάχη» της απόκτηση του Ντιομαντέ, ωστόσο παραμένει και η Παρί Σεν Ζερμέν που θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της μέχρι τέλους, για να «κλέψει» τον 19χρονου εξτρέμ από την Ρεάλ.