Την Κυριακή κρίνεται η ένταξη του Ολύμπου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, της UNESCO, θα αποφασίσει την Κυριακή στην πόλη Μπουσάν της Κορέας, (στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος), για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωρισθεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό, εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείται από εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, τις τελευταίες μέρες, συνεχίζουν τις εντατικές επαφές τους στην σύνοδο, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο σκοπός και ο Όλυμπος να μπει στον σχετικό κατάλογο του Οργανισμού, πράγμα πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές.

Η προσπάθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, εκτός από τις τελευταίες μέρες στην Κορέα, έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με τον κ. Κουμουτσάκο να έχει επαφές με πολλές αντιπροσωπείες χωρών, ώστε να γίνει δυνατόν αύριο η απόφαση να είναι θετική για τον Όλυμπο και την Ελλάδα, μια και υπήρχαν από τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO ορισμένα ζητήματα που για καθαρά τεχνικούς λόγους, δεν θεωρούσαν πως η πρόταση ήταν ακόμη ώριμη για εγγραφή.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Κορέα αναφέρουν πως το κλίμα φαίνεται να έχει αντιστραφεί και υπάρχει αισιοδοξία για την θετική τελικά έκβαση της σχετικής ψηφοφορίας.

«Στην ελληνική ομάδα», αναφέρει σε δήλωση του ο κ. Κουμουτσάκος «κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την δικαίωση των προσδοκιών πολλών ανθρώπων στην Πατρίδα έχοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι ο Όλυμπος και η ιστορία χιλιάδων χρόνων που τον περιβάλλει, ανήκουν όχι μόνον στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό αλλά και στον οικουμενικό πολιτισμό».

Πηγή: cnn.gr