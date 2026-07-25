Σκροπολίθας: «Δυστυχώς κάποιες ολιγωρίες μας κόστισαν»

Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε με 93-84 στην παράταση από το Ισραήλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σκροπολίθας, δήλωσε ότι «οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν και ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, επιθετικά στην άμυνα, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε πολλά λάθη. Στο δεύτερο μισό γίναμε πιο σκληροί και καταφέραμε να περάσουμε μπροστά, αλλά οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας. Δυστυχώς κάποιες ολιγωρίες μας κόστισαν.

Κρατάμε τα θετικά, θα δουλέψουμε στα αρνητικά και θα συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη πίστη και από τα παιδιά και από όλους μας. Αύριο πάμε για τη νίκη. Η διοργάνωση αυτή έτσι είναι. Πρέπει να έχεις “μικρή” μνήμη και να κοιτάς τον επόμενο αντίπαλο»