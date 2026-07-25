Έβδομος πανελλήνιος τίτλος για την Τζένγκο στο ακόντιο (vid)

Η Ελίνα Τζένγκο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στο ακόντιο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου και προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 δεν δυσκολεύτηκε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας τον έβδομο πανελλήνιο τίτλο της καριέρας της.

Η αθλήτρια του ΑΣ Κένταυρος είχε κορυφαία βολή στα 57.75, επίδοση που σημείωσε δύο φορές στον αγώνα και βρέθηκε κοντά στο φετινό της ρεκόρ (58.37), χωρίς όμως να καταφέρει να το βελτιώσει.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία στην τελευταία της προσπάθεια έριξε 50.79, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Η αθλήτρια του ίδιου συλλόγου βρισκόταν μέχρι τότε στην όγδοη θέση με καλύτερη βολή στα 46.50, όμως με την τελευταία της προσπάθεια κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, ξεπερνώντας για τρίτη φορά στην καριέρα της τα 50 μέτρα.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαργαρίτα Τσουκαλά (ΑΕΚ) με φετινή καλύτερη επίδοση στα 49.75, ενώ τέταρτη ολοκλήρωσε τον αγώνα η Ιωάννα Μάλλη (Παμμηλιακός ΑΣ) με βολή στα 48.81, μετά τα 50.13 που είχε σημειώσει στον πρωινό προκριματικό.