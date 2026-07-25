Πήρε Πόζογλου ο Βίκος Ιωαννίνων

Ο Βίκος Ιωαννίνων με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την απόκτηση του Νικ Πόζογλου, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την φροντ-λαιν γραμμή της ομάδας των Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ελληνοαυστραλό φόργουορντ Νικ Πόζογλου (Nic Pozoglou)!

Ο 29χρονος αθλητής (1.97μ.) έρχεται στα Ιωάννινα για να προσθέσει δύναμη, αθλητικότητα και αμυντική σκληράδα στη γραμμή των φόργουορντ της ομάδας μας.

Γεννημένος στο Σίδνεϊ, ο Nic Pozoglou διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο της Αυστραλίας, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα της NBL το 2020 με τους Perth Wildcats, ενώ το 2021 αναδείχθηκε MVP και Κορυφαίος Αμυντικός στην NBL1 West.

Η πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν 2023-24 με τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας, όπου σημείωνε κατά μέσο όρο 7.9 πόντους και 8.2 ριμπάουντ. Την επόμενη χρονιά (2024-25) διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στον ΑΟ Μυκόνου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League και την άνοδο στην GBL, ενώ τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε σε απόλυτο ηγέτη της ΝΕ Μεγαρίδος, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική χρονιά με 16.0 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 2.6 κλεψίματα ανά αγώνα.

Νικ, καλωσόρισες στην οικογένεια των Vikos Φalcons! Σου ευχόμαστε μια σεζόν γεμάτη υγεία, δύναμη και μεγάλες επιτυχίες!»