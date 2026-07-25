Ο Ζοτς θέλει λίγα και καλά φιλικά: Ποιους θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός

Οι «Άγνωστες Υποθέσεις» στάθηκαν στη προετοιμασία του Παναθηναϊκού, με την εκπομπή του SDNA να σημειώνει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιθυμεί λίγα και καλά φιλικά παιχνίδια. Αναλυτικά το πρόγραμμα προετοιμασίας των «πρασίνων».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας του, δίνοντας ξεκάθαρη προτεραιότητα στην καθημερινή δουλειά στο παρκέ αντί για έναν μεγάλο αριθμό φιλικών αγώνων.

Όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή του SDNA «Άγνωστες Υποθέσεις» ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός προτιμά ένα πρόγραμμα με λίγα, αλλά ποιοτικά τεστ, θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο κέρδος της προετοιμασίας προκύπτει μέσα από τις συνεχείς προπονήσεις.

Στόχος του είναι να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τους παίκτες του, ώστε να περάσει τη φιλοσοφία του, να «χτίσει» τη χημεία της ομάδας και να δουλέψει σε λεπτομέρειες που δύσκολα βελτιώνονται μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια.

Για τον Ομπράντοβιτς, τα φιλικά αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης του παιχνιδιού των «πρασίνων», χωρίς ωστόσο να αποτελούν αυτοσκοπό. Η έμφαση δίνεται στη σωστή προετοιμασία και στη σταδιακή αφομοίωση των συστημάτων μέσω των προπονήσεων.

Να σημειώσουμε ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει διαθέσιμους έξι παίκτες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων με τους Εθνικές τους ομάδες.

Αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει ο Παναθηναϊκός

Η αρχή των φιλικών αγώνων για τους «πράσινους» θα γίνει με το Μαρούσι στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει φιλικό με το Περιστέρι. Έπειτα σειρά έχει το Τουρνουά της Ρόδου στις 12-13 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 18-20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκεί που θα συμμετάσχουν ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπεσίκτας.

Στις 24 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα της Εuroleague χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα μέχρι στιγμής, ενώ τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν με το Super Cup στην Ρόδο στις 26 και 27 του μήνα, με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να δίνουν το παρών.

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