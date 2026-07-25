Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 27χρονης από το Μενίδι - Την εντόπισε πολίτης στο Ζεφύρι

Η περιπέτεια της 27χρονης που είχε εξαφανιστεί από το Μενίδι έληξε σήμερα (25/07), χάρις στην κινητοποίηση πολίτη, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων, που την αναζητούσαν.

Όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» που είχε σημάνει συναγερμό, πολίτης εντόπισε την αγνοούμενη στο Ζεφύρι και ειδοποίησε τις Αρχές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Συγκεκριμένα, ευαισθητοποιημένος πολίτης, που ενημερώθηκε για την εξαφάνιση μέσα από το Missing Alert Hellas του Χαμόγελου του Παιδιού, κάλεσε στην Γραμμή για τους αγνοούμενους ενήλικες 1017 ενημερώνοντας ότι βλέπει άτομο που μοιάζει με την αγνοούμενη. Άμεσα ενημερώθηκε η άμεση δράση, η οποία μετέβη στο σημείο και εντόπισε την 27χρονη στο Ζεφύρι», αναφέρει η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Η ενήλικη είναι καλά στην υγεία της και τώρα είναι ασφαλής με τους οικείους της. Υπενθυμίζουμε ότι η γυναίκα, εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου 2026, από το Μενίδι Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/07/2026 για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την εν λόγω εξαφάνιση είχε ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

Πηγή: cnn.gr