Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θάντερ ο Σπένσερ Τζόουνς

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Σπένσερ Τζόουνς συμφώνησε με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για διετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN ο Σπένσερ Τζόουνς ήρθε σε συμφωνία με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για διετές συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ο 25χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται να αφήσει τον Ντένβερ για να μετακομίσει στην Οκλαχόμα σε ένα συμβόλαιο αξίας 12 εκατομμύριων δολαρίων.

Ο Σπένσερ Τζόουνς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα των Νάγκετς σημειώνοντας σε 64 αγώνες 5,5 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ ξεχώρισε στα playoffs, όπου σούταρε με εντυπωσιακό 69% πίσω από τα 7,25μ. .