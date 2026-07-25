Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θάντερ ο Σπένσερ Τζόουνς

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN ο Σπένσερ Τζόουνς ήρθε σε συμφωνία με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για διετές συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ο 25χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται να αφήσει τον Ντένβερ για να μετακομίσει στην Οκλαχόμα σε ένα συμβόλαιο αξίας 12 εκατομμύριων δολαρίων.
Ο Σπένσερ Τζόουνς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα των Νάγκετς σημειώνοντας σε 64 αγώνες 5,5 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ ξεχώρισε στα playoffs, όπου σούταρε με εντυπωσιακό 69% πίσω από τα 7,25μ. .
Denver restricted free agent Spencer Jones has agreed to a two-year, $12 million offer sheet with the Oklahoma City Thunder, Adam Godes of ADS Sports tells ESPN. Jones was a key contributor for the Nuggets last season, including an NBA-best 69% from 3-point range during the… pic.twitter.com/qMi8VGYav9— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2026