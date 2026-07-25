Φενέρμπαχτσε: “Καμία πρόταση από Ολυμπιακό για Λιβάκοβιτς”

Με επίσημη ανακοίνωση, ο τουρκικός σύλλογος διέψευσε ότι έχει πρόταση είτε από τον Ολυμπιακό είτε από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Επίσημη θέση πήρε η Φενέρμπαχτσε για τις μεταγραφικές φήμες που σχετίζονται με το μέλλον του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Με ανακοίνωση, ο σύλλογος της πόλης δηλώνει ότι: “Τα μεταγραφικά νέα που κυκλοφορούν αναφορικά με τον παίκτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Χιρόνα και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ είναι αναληθή. Αντίθετα με όσα διαρρέονται δεν έχουμε λάβει επίσημες προτάσεις είτε από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ είτε από τον Ολύμπιακό ειδικά με τα ποσά που αναφέρονται σε Μέσα ενημέρωσης”.