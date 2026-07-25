GP Ουγγαρίας: Μετά τον Χαμίλτον επιβλήθηκε ποινή και στον Αντονέλι!

Οι αγωνοδίκες δεν τιμώρησαν μόνο τον Βρετανό πιλότο της Φεράρι, αλλά και τον νεαρό οδηγό της Mercedes για παράβαση του ορίου ταχύτητας υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας!

Νωρίτερα είχε επιβληθεί ποινή τριών θέσεων στον Λιούις Χάμιλτον, που θα εκκινήσει από την 5η θέση στο Grand Prix της Ουγγαρίας, όμως τιμωρία επιβλήθηκε και στον Κίμι Αντονέλι.

Μετά από εξέταση της τηλεμετρίας, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός Ιταλός έκανε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας υπό το καθεστώς κίτρινη σημαίας στο Q3 και του επιβλήθηκε επίσης ποινή τριών θέσεων.

Έτσι, ο Κίμι Αντονέλι έπεσε στην 7η θέση του grid, με την Formula 1 να ενημερώνει μέσα από τα social media για τη νέα σειρά εκκίνησης στο Grand Prix της Ουγγαρίας.