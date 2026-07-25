Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κυριακή - Ο χάρτης επικινδυνότητας ανά περιοχή

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για αύριο Κυριακή (26/7), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, στο επίπεδο αυξημένης επικινδυνότητας βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες ή η υπαίθρια χρήση φλόγας. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περιόδους υψηλού κινδύνου η πρόληψη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των περιουσιών και της ανθρώπινης ζωής, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία φωτιάς.

Πηγή: ethnos.gr