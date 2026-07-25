Ποιος είναι ο εντολέας για την επίθεση με χειροβομβίδα που ετοίμαζε ο Αιγύπτιος - Πιθανός στόχος ο Ντογιάκος και άλλα πρόσωπα

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον Αιγύπτιο που συνελήφθη την Παρασκευή με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα σε επιχείρηση του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας είναι ένας ομοεθνής του ισοβίτης που μπήκε στη φυλακή το 2017 για ανθρωποκτονία και κρατείται στις Φυλακές Διαβατών. Πρόκειται για άτομο που έχει κάνει ληστείες, αλλά και άλλα αδικήματα εντός της φυλακής.

Όσον αφορά το ποιος θα ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης που απετράπη με τη σύλληψη του Αιγύπτιου, δεν είναι σαφές καθώς αρνείται ο ίδιος να δώσει το παραμικρό στοιχείο.

Τα στελέχη του ελληνικου FBI που κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον Αιγύπτιο και να προλάβουν την σχεδιαζόμενη επίθεση, ανέπτυξαν μια «ομπρέλα» γύρω από 15 πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στους στόχους, μεταξύ των οποίων φαίνεται πώς είναι και ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Πλέον, η έρευνα των Αρχών στρέφεται στον λόγο που ο Αιγύπτιος ισοβίτης έδωσε την εντολή για να πραγματοποιηθεί η επίθεση με τη χειροβομβίδα.

Έρευνα στο σπίτι του ατόμου που έδωσε την χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο - Βρέθηκαν περίστροφο και μετρητά

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ατόμου που έδωσε την χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο.

Πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος ήταν έξω υπό όρους για υπόθεση με ναρκωτικά και πλέον τον ψάχνουν για το ότι έδωσε τη χειροβομβίδα στον συλληφθέντα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν στην οικία του ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Πηγή: iefimerida.gr